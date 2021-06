Zug Im Impfzentrum Baar sind nun spontane Impfungen möglich Ab Freitag, 18. Juni, können sich Interessierte um 19.30 Uhr zum Impfzentrum begeben, pro Tag stehen maximal fünf Wartepositionen zur Verfügung. Mit diesem Vorgehen können sämtliche Impfdosen verwendet werden.

(rh) Angebrochene Impffläschchen müssen jeweils am selben Tag restlos aufgebraucht werden. Um dies zu garantieren, werden am Zuger Impfzentrum in Baar ab Freitag Spontanimpfungen für interessierte Zugerinnen und Zuger angeboten. Personen, die sich impfen lassen wollen, können sich jeden Tag um 19.30 Uhr zum Impfzentrum begeben, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Pro Tag können so maximal fünf Personen kurzfristig geimpft werden.

Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. Alle Personen werden gebeten, ihren Krankenkassenausweis sowie den Reisepass oder die Identitätskarte mitzunehmen.

Die Anzahl der Restdosen schwankt

Die Anzahl der verfügbaren Restdosen unterscheidet sich von Tag zu Tag. Es könne nicht garantiert werden, dass jeden Tag fünf Dosen verabreicht werden können, schreibt die Gesundheitsdirektion. «Es gibt keine Garantie und keinen Anspruch darauf, eine Impfung zu erhalten.» Damit es bei Betriebsschluss zu keinen Menschenansammlungen kommt, wird ein entsprechender Wartebereich eingerichtet. Falls dieser gefüllt ist, werden weitere interessierte Personen gebeten, das Impfzentrum wieder zu verlassen.

Für die reguläre Impfung steht allen Zugerinnen und Zugern nach wie vor das Anmeldeformular offen. So kann man sich mit wenigen Mausklicks für die Impfung registrieren.