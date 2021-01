Zug Im Kantonsrat folgen auf zwei Herren zwei Damen Die Rücktritte von Heini Schmid (CVP/Baar) und Hubert Schuler (SP/Hünenberg) machten die Neubesetzung der Sitze notwendig.

Virginia Köpfli. Bild: PD

SP-Kantonsrat Hubert Schuler (Hünenberg) hat per 26. Januar sein Amt niedergelegt. Der Gemeinderat Hünenberg hat als Nachfolgerin Schulers Virgina Köpfli (27) als gewählt erklärt. Sie tritt ihr Amt als Kantonsrätin sofort an.

Mirjam Arnold. Bild: Lukas Schnurrenberger/PD

Der Baarer CVP-Kantonsrat Heini Schmid legt per 31. Januar sein Amt nieder. Er wurde an der gestrigen Kantonsratssitzung verabschiedet. Der Gemeinderat Baar hat Mirjam Arnold (33, Bild) als gewählt erklärt. Mirjam Arnold wird ihr Amt am 1. Februar antreten.