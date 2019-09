Zug: Im Skatepark mit BMX-Velo in Buben gefahren und abgehauen Auf der Freizeitanlage beim Podium 41 sind zwei Knaben zusammengeprallt. Einer von ihnen musste mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden, der zweite entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Dieses BMX-Rad lies der Unfallbeteiligte zurück. (Bild: Zuger Polizei, Zug, 7. September 2019)

(pd/zim) Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, ca. 19.15 Uhr, im Skaterpark beim Podium 41 in der Stadt Zug, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Sonntag mitteilten. Gemäss den bisherigen Ermittlungen ist ein Knabe auf einem BMX-Velo in einen 6-jährigen Buben gefahren, der sich zu Fuss auf der Skateranlage befand.

Beim anschliessenden Sturz verletzt sich der 6-Jährige im Gesicht und musste ins Spital eingeliefert werden. Der Knabe mit dem BMX-Velo entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte von der Anlage, liess jedoch sein Fahrrad zurück.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Zusammenprall der beiden Kinder beobachtet hat, genaueres zum Unfallhergang oder zum zurückgelassenen BMX-Fahrrad sagen kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei, Telefon 041 728 41 41, zu melden. Insbesondere suchen die Strafverfolgungsbehörden den Knaben, der sich nach dem Zusammenprall ohne sein BMX-Velo von der Skateranlage entfernt hat. Er und seine Eltern werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.