Zug Kanton greift Freestyle-Halle finanziell unter die Arme Mit einem Beitrag von 25'000 Franken sichert der Kanton die nahe Zukunft der Freestyle-Halle auf dem «Spinni»-Areal. Die IG Freestyle-Halle Zug will die umgebaute Halle im März mit einer Party wiedereröffnen.

Nach der pandemiebedingten Schliessung im März 2021 war lange unklar, ob und wie der Betrieb der Freestyle-Halle auf dem Areal der ehemaligen Spinnerei aufrechterhalten werden kann. Der alte Vorstand hatte sich nach der Aufbauphase zurückgezogen; es galt, ein frisches Team zusammenzustellen. Nachdem die Besitzerin des Gebäudes, die Miteigentümergemeinschaft Spinnerei an der Lorze, dem neuen Vorstand der IG Freestyle-Halle Zug im Juni sieben Monatsmieten erlassen hat, greift jetzt der Kanton der IG unter die Arme. Er gewährt dem Verein für das Jahr 2022 einen Beitrag von 25'000 Franken aus dem Lotteriefond. Laut Auskunft von IG-Präsident Elias Honegger habe der Kanton der Freestyle-Halle auch künftig finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt.

In der Freestyle-Halle auf dem Areal der Spinnerei an der Lorze in Baar wird gebaut. Die Skater wollen die Halle bald wieder eröffnen. Bild: PD

«Mit dem Betrag sind Hallenmiete und Versicherung in naher Zukunft gedeckt», freut sich Elias Honegger. Für den Unterhalt sei der Vorstand aber auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Auch mit verschiedensten Gemeinden ist man in Kontakt. «Die genauen Konditionen werden noch ausgearbeitet, aber die Gemeinde Baar etwa hat uns einen finanziellen Zustupf zugesichert. Es sieht so aus, als dass wir die nächsten zwei Jahren überstehen.»

Wiedereröffnung mit neuem Konzept im März

Einer baldigen Wiedereröffnung der Halle steht eigentlich nur noch die Pandemie im Weg. «Anfangs, Mitte März wollen wir die Freestyle-Halle wieder aufmachen», ist Elias Honegger zuversichtlich. Wann genau, hänge von den weiteren Massnahmen beziehungsweise von deren Aufhebung ab. «Eine Wiederöffnung mit Party würde uns einiges an Publicity bringen.» Die Ideen seien da, DJs und Helfer, die es für ein gelungenes Fest brauche, angefragt. «Aber mit einem konkreten Datum warten wir erst mal noch ab, bis wir Genaueres wissen.»

Die IG hat die letzten Wochen dazu genutzt, die 450-Quadratmeter-Halle umzubauen. Der Parkour-Teil wurde entfernt und zusätzlicher Platz für Skateboarder und Scooterfahrer geschaffen. «Sowohl von Seiten der Skateboarder als auch von Seiten der Parkour-Sportler hiess es immer wieder, es herrsche zu wenig Platz», erklärt Elias Honegger den Umbau. Weil im «Freiruum» in der Stadt Zug bereits ein Indoor-Parkour-Angebot existiert und der neue Vorstand der IG nur aus Skatern besteht, mussten die Parkour-Elemente weichen.

Im Gegenzug wurden für die Skater zusätzliche Elemente wie Rampen und Stangen platziert. «Eine Miniramp ist in Planung, aber wir suchen noch Unterstützer zur Finanzierung», so Elias Honegger. Für ihn ist klar, dass die Halle auch mit neuem Konzept gut besucht sein wird. «Die Freestyle-Halle Zürich ist regelmässig ausgebucht, und in Luzern existiert kein vergleichbares Angebot. Wir haben wahnsinnig viele Anfragen von Kindern und Jugendlichen, die uns besuchen wollen.» Ausserdem liege Skateboarden wieder im Trend, seitdem der Sport 2020 olympisch geworden sei.

Indoor-Freestyle auch nach dem Abriss der Halle

Wie lange auf dem «Spinni»-Areal noch geskatet wird, ist ungewiss. In zwei bis drei Jahren soll auf dem Gelände ein neues Quartier entstehen; der Gebäudekomplex, in dem die Freestyle-Halle eingemietet ist, wird abgerissen. Wann das genau der Fall sein wird, hängt von allfälligen Einsprachen gegen das Bauvorhaben ab. Die Gemeinde Baar überarbeitet derzeit den Bebauungsplan, über den die Gemeindeversammlung Ende 2022 beraten wird.

Formell ist der Vertrag der IG Freestyle-Halle mit der Eigentümerin bis Ende 2023 befristet, könnte bei einer Bauverzögerung aber bis zum Abriss des Gebäudes verlängert werden. Bis die Bagger auf dem Areal der ehemaligen Spinnerei auffahren, hat der Vorstand noch Zeit, sich um eine Anschlusslösung zu kümmern. Spätestens dann muss die Infrastruktur der Freestyle-Halle abgebaut worden sein.