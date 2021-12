Zug Kantonsgeschichte: Jetzt soll es vorwärtsgehen Zug gehört zu den wenigen Kantonen, die über keine moderne Geschichte zu Kanton oder Hauptort verfügen. Das soll sich nun nach Anlaufschwierigkeiten ändern.

Die letzte erschienene Publikation – eine Überblicksdarstellung – zum Kanton Zug stammt aus dem Jahr 1968 und berücksichtigt die Forschungserkenntnisse der letzten 50 Jahre nicht. Nun beantwortet der Regierungsrat die 2019 eingereichte Interpellation von Kantonsrat Daniel Stadlin (GLP/Die Mitte/Zug) zum Stand der Dinge. Fazit der regierungsrätlichen Antwort: Die Regierung «anerkennt das Bedürfnis einer zeitgemässen Kantonsgeschichte und ist dem Projekt gegenüber positiv eingestellt.» In der Interpellationsantwort steht weiter: «Der Regierungsrat sieht vor, dem Kantonsrat 2022 einen Antrag auf die Erstellung einer Kantonsgeschichte zu unterbreiten.»

Wirft man einen Blick über die Kantonsgrenze in den Kanton Schwyz, so musste der Kanton eine längere Entstehungszeit der umfangreichen Kantonsgeschichte durchstehen. Und auch der Zuger Regierungsrat rechnet für die Erarbeitung eines umfassenden Werks mit einer Dauer von mindestens sieben Jahren. Antworten auf konzeptionelle und finanzielle Fragen werden in der entsprechenden Kantonsratsvorlage ausgeführt. Die Regierung ist der Meinung, die Finanzierung eines solchen Werks müsse durch den Kantonsrat beschlossen werden. Zumal keine «formalgesetzliche Rechtsgrundlage für die Erstellung einer Kantonsgeschichte besteht», heisst es in der Antwort weiter. Durch einen Kantonsratsbeschluss würde die Projektfinanzierung politisch breit abgestützt. Es handle sich «finanzhaushaltrechtlich um eine neue Aufgabe», die eine neue Rechtsgrundlage benötigt. Nicht finanziert werden soll die Kantonsgeschichte über den Lotteriefonds.

Dem Staatsarchiv käme bei der Erarbeitung einer Kantonsgeschichte eine besondere Stellung zu. Dieses erfülle als Amt der kantonalen Verwaltung die Aufträge des Kantons- und des Regierungsrats. Das bisherige Engagement werde auch bei der Realisierung einer Kantonsgeschichte fortgeführt. «Das Staatsarchiv ist in Fortsetzung seines bisherigen Engagements bereit, beim Projekt Kantonsgeschichte mit paralleler Grundlagenforschung die Leitung zu übernehmen. Voraussetzung dafür ist die Bereitstellung der dazu erforderlichen Ressourcen wie Personal, Infrastruktur, Sachmittel», so der Regierungsrat.

Mit der Ausarbeitung einer Kantonsgeschichte würde wohl auch für die Stadt Zug ein lange währendes Problem gelöst. Im Jahr 1990 reichte eine Motion ein, in der er die Schaffung einer aktuellen Zuger Stadtgeschichte anregte. Noch heute wartet das Stadtparlament auf eine Antwort. Stadt und Kanton sind historisch eng miteinander verbunden. Deshalb einigten sie sich 1999 darauf, das Konzept «einer Überblicksdarstellung zur Zuger Geschichte und der dafür nötigen Forschungsimpulse gemeinsam erarbeiten zu lassen.» In einem ersten Schritt wurde 2003 eine Forschungsübersicht erstellt, «die auf der Basis der publizierten Literatur den Stand der Zuger Geschichtsforschung analysierte und Forschungslücken aufzeigte.» In einem zweiten Schritt erarbeitete das Staatsarchiv 2005 einen Forschungskatalog, der rund 70 Felder aufzeigte «und in Bezug auf Machbarkeit und Wünschbarkeit klassierte.»

Sparprogramm brachte das Projekt endgültig zum Stillstand

Um die Idee einer umfassenden Zuger Geschichte zu konkretisieren, konstituierte sich Ende 2009 die «Arbeitsgruppe Zuger Geschichte», in der Vertretungen des Staats- und Stadtarchivs, der Kantonsarchäologie sowie des Vorstands des Historischen Vereins des Kantons Zug mitwirkten. Im Jahr 2015 führten Diskussionen um die Finanzierung des Projekts und ein Jahr darauf das Entlastungsprogramm dazu, dass ein bis 2019 dauerndes Projektmoratorium beschlossen wurde. Am 15. März 2019 reichte Kantonsrat Daniel Stadlin seine Interpellation ein.

Der Kanton Zug steht jedoch nicht als Forschungswüste der Geschichtswissenschaft da. Mit dem gibt es seit 1985 eine Publikationsmöglichkeit für wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus den Bereichen Geschichte, Kunstgeschichte, Denkmalpflege und Archäologie. Zudem wurde mit der Erschliessung «diverser Gemeindearchive, der Rats- und Gemeindeprotokolle der Stadt Zug sowie der Acta Helvetica aus der Sammlung Zurlauben eine neue solide Basis für die historische Forschung über die Stadt und den Kanton Zug gelegt», antwortet die Regierung. Es sei allerdings auch klar, dass der Stand der Forschung zur Zuger Geschichte in zentralen Bereichen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung immer noch grosse Lücken aufweise. Diese sollen nun geschlossen werden.