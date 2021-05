Zug Kunstpause: Junge Kunst greift aktuelle Themen auf Die Ausstellung «Kunstpause 2021» zeigt in der Chollerhalle aktuelles Schaffen von 35 jungen Akteuren.

Noch ist die Pandemie nicht vorbei, doch Kunsthappenings werden jetzt sehr geschätzt. Das ist auch in der Chollerhalle an der begrenzten, aber gut besuchten Vernissage von Donnerstag spürbar, wo die Kunstpause 2021 bis Sonntag aktuelles Schaffen von 35 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert: Neben Malerei, Skulptur oder Fotografie sind mehrere Installationen, digitale Kunstwerke sowie Performances zu sehen. Auf dem Rundgang wird deutlich, wie vielseitig die junge Künstlergeneration wirkt, die sich intensiv mit dem realen Leben auseinandersetzt. Das widerspiegeln die Arbeiten, bei denen Klimawandel, Social Media oder Rassismus einfliessen.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. Mai 2021)

Fantasievolle Kreationen

Mitten in der Halle steht auf einem schwarzen Podest eine Sitzgarnitur – aus Plastikfolie, eine Installation der Zürcher Nielsen, Fürer und Sharlhey, womit sie das Thema Statussymbole hinterfragen. Unübersehbar ist daneben die fantastische, tierische Skulptur «Mosqutan» von Tim Hergersberg, der sich mit Transformationen in Medizin und Wissenschaft beschäftigt hat und auf die damit verbundene Verantwortung hinweist. Die poetische Choreography mit den von der Decke hängenden Löffeln, die bei Bewegungen sanfte Töne erzeugen, stammt vom Berner Robin Lütolf, der Alltagsdingen mehr Aufmerksamkeit generieren möchte.

Originell sind an der Wand die zarten Kreationen aus zusammengenähtem Toilettenpapier von Anna von Siebenthal, womit sie die Überflussgesellschaft kritisiert. Der erste Lockdown hat die Wienerin Alexandra Frei inspiriert, dem Gefühl des Eingesperrtseins mit Ölkreide und Farbstiften Ausdruck zu verleihen, indem sie Eindrücke aus ihrem Umfeld in kleinen Zeichnungen festhält. Tiefgründig sind die Acrylbilder des Berners Teddy Pratt, der das Thema Rassismus und die damit verbundenen Ungerechtigkeiten aufgreift. Der Zürcher Emanuel Eichler hinterfragt mit Hashtaglife das Mitteilungsbedürfnis auf Social Media.

Überraschend viele Digitale Installationen sind zu sehen, wie die von Carmen Muiste: Mehrere Monate hat sie einen Instagram-Account mit Fotos aus ihrem Leben gefüttert. Auf dem Boden läuft das Video von Ronja Römmelt, sie hat untersucht, wie die menschliche Gruppendynamik funktioniert. Einen Blick ins Unendliche gibt Serafin Kriegers Installation hoch oben im Treppenhaus frei. Auf der anderen Seite hat Julia Kannewischer (Berlin/Zug) die Wände mit Blättern bestückt, auf denen Texte stehen, die sie zwei Jahre lang jeden Tag auf Instagram veröffentlicht hat, jeweils ergänzt mit einem Performancevideo.

Die Besucher werden einbezogen

Der Musiker Martial In-Albon entlockt mitten im Publikum in seiner Performance einer Meeresschnecke archaische Töne. Für eine skurrile «bahnbrechende Innovation» sorgte fortlaufend das Kollektiv Schleuse, das die Besucher an ein laufendes Förderband beorderte, wo sie aus Büroklammern etwas kreieren konnten und so spielerisch ein Teil der Performance wurden. Bevor das Objekt einen Platz an der Wand erhielt, suchte man im Sekretariat gemeinsam einen Namen. Vom Kollektiv stand hier Soraya Blumer im Einsatz: «Das Projekt haben wir zusammen entwickelt, und ich bin überrascht, wie die Besucher begeistert mitwirken. Ich glaube, die Kunst wohnt in uns.»

An der Eröffnung sagte Laura Hürlimann, Präsidentin des Vereins Kunstpause: «Die Pandemie war für viele junge Kunstschaffende auch eine Inspirationsquelle.» Mit 65 Bewerbungen seien mehr eingetroffen als sonst, sogar aus dem Ausland. «Die Kunstpause will weiterhin jungen Kunstschaffenden eine Plattform bieten, sie fördern und unterstützen, vor ein breites Publikum zu treten. Wir wollen auch die Besucher ermutigen, etwas Neues kennen zu lernen und darüber gemeinsam zu diskutieren.»