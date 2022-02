Zug Lebendes Huhn in Plastiksack gesteckt und im Robidog entsorgt: Die Polizei sucht Zeugen Eine unbekannte Täterschaft hat ein Huhn in einem Robidog entsorgt. Wem das Tier gehört und wer es beim Fundort deponiert hat, ist noch unklar.

Spezieller Fund am Montagmorgen: Ein Werkhofmitarbeiter hat beim Entleeren eines Robidogs bei der Schiessanlage Choller in Zug ein lebendes Huhn entdeckt. Wie die Zuger Polizei mitteilt, befand sich das Tier in einem weissen Plastiksack. Äusserlich hatte das Huhn keine sichtbaren Verletzungen, es befand sich aber in einem schlechten Gesundheitszustand.

Das Huhn wurde im Robidog entsorgt. Bild: Zuger Polizei

Gemäss den bisherigen Ermittlungen wurde das Tier zwischen Samstagmorgen um 6 Uhr und Montagmorgen um 10 Uhr durch eine unbekannte Täterschaft in den Robidog gesteckt. Das Tier wurde nach dem Fund dem Wildhüter übergeben.

Der Robidog bei der Schiessanlage Choller. Bild: Zuger Polizei

Personen, die sachdienliche Angaben zur Herkunft des Tieres oder zur Täterschaft, die das Huhn entsorgt hat, machen können, werden gebeten, sich mit der Zuger Polizei in Verbindung zu setzen (041 728 41 41). (fmü)