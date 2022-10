Zug Lenker verwechselt Gas- und Bremspedal: 90'000 Franken Sachschaden an Fahrzeugen Bei einem missglückten Parkmanöver hat ein Autolenker mehrere Autos beschädigt. Der Unfallverursacher wurde verletzt.

Das missglückte Parkmanöver beschädigte fünf Autos. Bild: PD/ Zuger Polizei

Der Sachschaden ist beträchtlich: Am Sonntagmittag kurz vor 13 Uhr, ist es auf dem Parkplatz beim Hafen in Zug zu einem Parkierunfall gekommen. Das teilt die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung mit. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst Zug betreute den Mann und überführte ihn ins Spital.

Der 77-jährige Unfallverursacher verwechselte laut Polizei beim rückwärts Ausparken das Gas- und Bremspedal und beschädigte fünf Fahrzeuge. Das Auto des 77-Jährigen erlitt bei dem Unfall zudem Totalschaden. Der Sachschaden an den sechs Autos beträgt insgesamt rund 90’000 Franken. Dem fehlbaren Lenker wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. (leu)