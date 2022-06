Zug Modern, hell und geräumig: Die Speck Genuss AG zieht in ihre neue Backstube Das Familienunternehmen hat sich im Zuger Göbli an der Industriestrasse einen neuen Produktionsstandort mit Café und Verkaufsgeschäft eingerichtet. Im Gebäude werden zudem 13 Studios und zwei Büros an Dritte vermietet.

Wenn man das neue Gebäude im Zuger Göbli an der Industriestrasse 70 betritt, empfängt einem dieselbe behaglich gepflegte Atmosphäre wie in den bestehenden fünf Cafés und Verkaufsstellen der Speck Genuss AG. An die moderne, reich dekorierte Verkaufstheke schliesst sich auf zwei Halbstockwerken ein grosszügiger, bedienter Cafébereich an. Was aber das neue Lokal von den bisherigen unterscheidet, ist die direkte Sicht über dreiseitige Verglasungen in die Werkstatt der Konditorei und Confiserie.

Vom Café im Göbli blickt der Gast direkt in die Produktion. Im Bild die beiden Geschäftsführer der Speck Genuss AG Walter Speck (links) und sein Bruder Peter. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 31. Mai 2022)

«Wir möchten den Gästen und Passanten unsere handwerkliche Produktion zeigen. Deshalb ist sie direkt vom Café aus einsehbar», erklärt Geschäftsführer Peter Speck, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Walter in der vierten Generation leitet.

Wirken auf 2'300 Quadratmetern

Gemütlich bei einer heissen Tasse Kaffee sitzend, können die Besucher also beobachten, wie die traditionelle Zuger Kirschtorte und andere süsse Köstlichkeiten entstehen. Die Fachleute tragen eine firmeneigene, weissblaue Uniform mit keckem, kleinem Hütchen. Der lichtdurchflutete, grosszügige Raum bietet viel Arbeits- und Verkehrsfläche, sodass die Angestellten sich nicht in die Quere kommen. Dennoch sind die Verkehrswege kurz gehalten, Kühl- und Tiefkühlräume für alle gut zugänglich.

In der neuen Backstube der Speck Genuss AG im Göbli entstehen am laufenden Band süsse und andere Köstlichkeiten. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 31. Mai 2022)

Gesamthaft hat die Speck Genuss AG nun 2'300 Quadratmeter Fläche für Bäckerei, Küche, Konditorei, Confiserie, Atelier, Administration und Lager zur Verfügung. Alles unter einem Dach, alles für jeden und jede schnell erreichbar.

Neu ist auch ein Vorführraum, in dem Interessierte die Herstellung einer Zuger Kirschtorte und des Zuger Kirschstängelis beobachten können. «Früher mussten wir mit den sehr gefragten Demonstrationen warten, bis die Produktion still stand.» Nun sei dies auch während des Tages möglich.

Gebrannte Mandeln verbreiten einen verführerischen Duft. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 31. Mai 2022)

«Wir sind sehr glücklich, weiterhin in Zug produzieren zu dürfen. Der vorherige Standort an der Gotthardstrasse in der Zuger Innenstadt platzte aus allen Nähten», berichtet Peter Speck. Zudem seien die Anlagen in die Jahre gekommen.

«Am alten Standort in neue Geräte zu investieren, hätte keinen Sinn gemacht.»

Zusammenarbeit mit dem Tech Cluster Zug

Also suchten die Brüder Speck nach neuen Lösungen in einem bestehenden oder neuen Gebäude. Der Standort Göbli, an dem sie schliesslich ein neues, fünfstöckiges Wohn- und Geschäftsgebäude im Baurecht errichteten, sei in vielerlei Hinsicht ideal für ihr Geschäft, betont Speck: «Es liegt direkt gegenüber der neuen Werkhofanlage der Stadt, sodass wir kaum Leergut lagern müssen.» Ausserdem seien ausreichend Parkplätze vorhanden. Eigentümerin des Grundstücks ist die Korporation Zug.

«Der bedeutendste Standortvorteil aber ist die unmittelbarere Nachbarschaft zum Tech Cluster Zug, die es uns ermöglicht, dessen Multi-Energy-Hub zu nutzen.» Dieser kombiniert lokale Energiequellen wie Tiefengrundwasser, Seewasser (Circulago) und Photovoltaik zu einem CO 2 -neutralen Gesamtenergiesystem mit maximalem Eigenversorgungsgrad. «Zusätzlich haben wir eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Gebäudes erstellt mit einer Leistung von 62 Kilowattstunden.»

Die beiden Geschäftsführer Walter und Peter Speck in der neuen Backstube im Göbli. Selbst Hand anzulegen, lässt ihr voller Terminkalender leider nur noch selten zu. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 31. Mai 2022)

Bei Speck ist die Tagwache nicht ganz so früh

Das Bäckerei-/Konditoreigewerbe ist grundsätzlich sehr energieintensiv, da nicht nur Backöfen betrieben werden, sonder auch Kühl-, Tiefkühl- und – im Fall der Firma Speck – auch zwei Schockgefrieranlagen. «Letztere frieren Lebensmittel innert kürzester Zeit ein, sodass eine maximale Frische erhalten bleibt», erläutert Speck. Gekühlt wird ausschliesslich mit umweltfreundlicher CO 2 -Kälte.

Dank der effizienten Kühlung und eines Liefersystems mit hoher Frequenz müssen die Fachleute der Speck Genuss AG nicht gar so früh aufstehen wie in anderen vergleichbaren Betrieben. «Unser Chauffeur fährt grundsätzlich jedes Verkaufsgeschäft sechsmal täglich an.» Untertags könne nachbestellt und neu produziert werden, was immer in den Läden ausgegangen sei.

«Auf diese Weise sind die Produkte immer frisch, und wir müssen nicht den gesamten Tagesbedarf bereits um 6 Uhr früh fertiggestellt haben.» Lediglich eine Fachperson der Bäckerei nimmt bereits um 3.30 Uhr die Arbeit auf, vier weitere beginnen um 4.30 Uhr, alle übrigen um 7.30 Uhr. «So wird es uns hoffentlich auch in Zukunft gelingen, genügend Bäckereifachleute zu finden.»

Da Kühlraum für den Betrieb essenziell ist, sorgte die Geschäftsleitung bei der Planung vor: «Wir könnten einen 90 Quadratmeter grossen Büroraum, der momentan zur Miete ausgeschrieben ist, bei Bedarf in weitere Kühlfläche umwandeln.»

Nicht nur Backwaren, sondern auch feine Desserts, Schokoladenspezialitäten sowie warme und kalte Mahlzeiten entstehen in den neuen Räumen der Speck Genuss AG. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 31. Mai 2022)

Auch Firmen könnten nun beliefert werden

Das Unternehmen Speck beschäftigt gesamthaft rund 100 Mitarbeitende, davon zehn Lernende. Die 40 Mitarbeitenden des Standorts Göbli stellen nicht nur Brot-, Konditorei- und Confiserieprodukte her, sondern bereiten auch warme und kalte Mittagsmenüs zu, die in den betriebseigenen Läden und Cafés in Zug und Baar verkauft werden.

«Mit der grösseren und moderneren Küche hätten wir nun auch die Möglichkeit, zusätzlich die Personal-Cafeteria einer Zuger Firma mit zirka 50 bis 150 Mittagessen zu beliefern», kündigt Peter Speck an.

Im dritten Stock des Gebäudes kann Bürofläche durch Dritte gemietet werden. Darüber sind 13 voll möblierte Studios eingerichtet, so genannte Serviced Apartments, die auf Zeit vermietet werden. Im Aussenbereich des Gebäudes ist zusätzlich der Bau eines Kinderspielplatzes geplant.