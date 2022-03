Zug Kantonsrat fordert, Kirchenabgaben steuerlich abziehen zu können – keine gute Idee, finden die Kirchen Mitte-Kantonsrat Kurt Balmer ist die Ungleichbehandlung von Kirchensteuern und anderen gemeinnützigen Spenden ein Dorn im Auge. Er fordert eine Veränderung. Jene wäre nicht im Sinne der Kirchenvertreterinnen und -vertreter.

Kurt Balmer Bild: PD

Spenden können von der Steuer abgezogen werden, Kirchensteuern nicht. Eine Ungleichbehandlung, findet Kantonsrat Kurt Balmer (Mitte/Risch-Rotkreuz) und reichte deshalb eine Motion ein, die der Kanton bei der Bundesversammlung als Standesinitiative einreichen soll. Vorstellbar ist laut Balmer ein Abzug in Höhe der mutmasslichen Kirchensteuer vom Einkommen.

Der Kantonsrat begründet das damit, dass er in letzter Zeit vermehrt von verschiedenen Personen gehört habe, dass bei einem allfälligen Austritt aus der Kirchengemeinschaft «selbstverständlich ein gleicher Betrag einer anerkannten gemeinnützigen Institution vermacht» werde. Er führt aus, dass diese «hehre Absicht» von ihm nicht überprüft werden könne, aber es sei festzuhalten:

«Nebst den quasi gesparten Kirchensteuern erlaubt es der Kanton auch noch, dass eine effektiv bezahlte Spende vollumfänglich einkommensmässig abgezogen werden kann und zu einer Minderung der Steuerpflicht führt.»

Kirchensteuer soll sich nicht negativ auswirken

Diese Ungleichbehandlung sei durch geeignete Massnahmen wie die vorhin genannten zu kompensieren. Balmer betont, dass mit diesem Vorstoss Kirchenaustritte nicht gefördert werden sollen; «vielmehr kann zumindest in finanzieller Hinsicht argumentiert werden, dass die Kirchensteuer sich in gewissen Konstellationen nicht nachteilig auswirkt», so der Kantonsrat.

In der Motion sind bereits erste legislatorische Abklärungen aufgeführt. So ist im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer festgelegt, dass Kirchensteuern nicht abgezogen werden können. Der Motionär schlägt vor, dass dieser Absatz gestrichen und stattdessen explizit vermerkt wird, dass sie abgezogen werden können.

Kirchen sprechen sich gegen Vorschlag aus

Die katholische und reformierte Kirche des Kantons zeigen sich auf Anfrage wenig überzeugt vom Vorschlag. Medienbeauftragte Simona Starzynski erläutert auf Anfrage die Haltung der reformierten Kirche Zug. Die Kirchensteuer ergebe sich demzufolge aus der Zugehörigkeit zu einer christlichen Konfession, mit der man die nötigen Strukturen und Aktivitäten finanziere und ermögliche. Diese Angebote würden von der Bevölkerung über alle Generationen geschätzt und angenommen.

«Es ist in unserem Verständnis nicht angezeigt, eine Steuer von der Steuer abzuziehen, das unterminiert den generellen Zweck der Steuerabgabe», schreibt die Medienverantwortliche weiter und ergänzt:

«Eine Ungleichbehandlung können wir nicht erkennen, weil Spenden und Steuern steuertechnisch zwei ganz unterschiedliche Vorgänge sind.»

Ähnlicher Meinung ist auch Stefan Doppmann, Präsident der Zuger Vereinigung der katholischen Kirchen. Er ergänzt zudem: «Mit den aus der Kirchensteuer finanzierten Leistungen tragen die Kirchgemeinden wesentlich zum Zusammenhalt in der Gesellschaft über die Konfessionsgrenzen hinaus bei.»

Die Motion wird politisch von anderen Kantonsräten und Kantonsrätinnen gestützt: Vier Mitte- und fünf SVP-Mitglieder haben mitunterzeichnet.