Leitungswechsel Museum Burg Zug sucht einen neuen Direktor Nach sieben Jahren als Direktor des Museums Burg Zug tritt Marco Sigg per Ende 2021 zurück, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Marco Sigg.

(fae) Marco Sigg trat am 1. Januar 2015 sein Amt als Museumsdirektor an. Er initiierte erfolgreich diverse Ausstellungen und Projekte und setzte diese gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Museums sowie externen Stellen hervorragend um, wie der Stiftungsrat in einer Mitteilung schreibt. 2019 konnte unter Siggs Leitung ein Besucherrekord verzeichnet werden. Weiter vertrat er das Museum wirkungsvoll in Kommissionen und Fachgremien auf kantonaler, regionaler und nationaler Ebene, schreibt der Stiftungsrat weiter.

Unter Marco Siggs Führung steigerte sich die innerkantonale und überregionale Wahrnehmung und Präsenz des Museums. Weitere Meilensteine bildeten die Erlangung des Zertifikats des Europäischen Museumspreises EMYA (2017), die Lancierung erfolgreicher Ausstellungs-, Sammlungs- und Konservierungsprojekte sowie die finanzielle Stabilisierung des Museumsbetriebs.

«Wir bedauern Marco Siggs Rücktritt sehr, haben jedoch Verständnis für diesen Entscheid», sagt Andreas Landtwing, Stiftungsratspräsident. «Mit Marco Sigg verlieren wir einen anerkannten Fachmann mit einem starken Leistungsausweis. Er prägte in den letzten Jahren den Museumsbetrieb sowie das wissenschaftliche und kulturelle Programm durch seine umsichtige Führungsarbeit und sein organisatorisches Geschick. Wir danken Marco Sigg und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.»

Um die Stelle der Museumsdirektion wiederum optimal besetzen zu können, wird der Stiftungsrat des Museums Burg Zug diese in den nächsten Wochen ausschreiben.