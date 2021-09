Zug Nach 36 Tagen am Ziel – Klimaaktivisten beenden die «Tour de Climat» beim Zuger Regierungsgebäude Am Samstagvormittag haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Tour am Postfach des Zugers Finanzdirektors Heinz Tännler beendet. Das alles zum Zweck des Klimaschutzes.

Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten vor dem Regierungsgebäude in Zug. Bild: PD

Während die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in den letzten 36 Tagen die schönsten Gegenden der Schweiz mit dem Fahrrad durchfuhren, besuchten sie dabei alle Kantone und ihre Hauptorte. Wie Campax in einer Mitteilung schreibt, wollten sie mithilfe der «Tour de Climat» auf eine Forderung aufmerksam machen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) soll nämlich auch auf die Ziele des Parisers Klimaabkommens hinarbeiten.

Bisher hat sich die SNB strickt dagegen gewehrt, ihren Beitrag zur Erreichung der Schweizer Klimaziele zu leisten, heisst es in der Mitteilung weiter. So würde die SNB die Klimakatastrophe mit ihren Investitionen in fossile Energien beträchtlich anheizen.

Fossile Energien Zu den fossilen Brennstoffen gehören Erdgas, Erdöl und Kohle. Werden diese Brennstoffe verbrannt, wird Wärme zur Stromerzeugung freigesetzt, wodurch jedoch das Treibhausgas Kohlendioxid (CO 2 ) freigesetzt wird. Dieses hat wiederum Auswirkungen auf das Klima.

Das aktuelle SNB-Portfolio leistet einer Klimaerwärmung um vier bis 6 Grad Celsius bis ins Jahr 2100 Vorschub, was mit dem unterzeichneten Pariser Klimaabkommen nicht vereinbar ist.

Post für Schweizer Finanzdirektionen

Dem Zuger Finanzdirektor wird Post übergeben. Bild: PD

Wo möglich besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der «Tour de Climat» kantonale Finanzvorstände und überreichten diesen eine Briefvorlage an die SNB. Diese enthält die Aufforderung, aus den fossilen Energien auszusteigen. Die Finanzdirektorinnen und -direktoren können als Aktionäre die SNB stärker in die Pflicht nehmen, denn sie verstösst so gegen ihre Anlagerichtlinien. Sie darf nämlich nicht in Unternehmen investieren, die «systematisch gravierende Umweltschäden verursachen oder grundlegende Menschenrechte massiv verletzen», wie Campax weiter schreibt.

Die letzte Station war beim Zuger Regierungsgebäude, wo für den Zuger Finanzdirektor, Heinz Tännler, am Samstag einer dieser Briefe deponiert wurde. Mit seinem Amt ist dieser als Vorsteher der Finanzdirektion des Kantons Zug mitverantwortlich für die SNB und könne diese so dazu bewegen, klimafreundlicher zu werden. Nicole Haiderer, Campaignerin von Campax, sagt dazu:

«Herr Tännler könnte zum Beispiel einen Brief an Herrn Jordan schreiben, einen Antrag an der nächsten GV stellen oder dem Bankrat die Decharge verweigern. Was auch immer nötig ist, um zu verhindern, dass unser aller Geld weiter die Klimakrise anheizt.»

Die letzte Etappe der «Tour de Climat» war 30 Kilometer lang und startete bei der Jugendherberge Zug und endete mit einem Apéro im Klima-Pavillon in Zürich. (rad)