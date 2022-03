Zug Nach Notruf Hanfindooranlage entdeckt Weil angeblich ein Mann bedroht wird, ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf ein. Statt einer Person in Notlage trafen die Einsatzkräfte eine Hanfindooranlage im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Oberwil an.

Die von den Einsatzkräften entdeckte Hanfindooranlage. Bild: Zuger Polizei

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, 24. Februar. Nach einem Notruf, wonach im Keller eines Mehrfamilienhauses in Oberwil ein junger Mann bedroht wird, rückten mehrere Patrouillen der Zuger Polizei vor Ort aus, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten. Statt einer Person, die sich in Gefahr befand, stiessen die Einsatzkräfte im Keller der Wohnüberbauung auf einen Mann in einem psychischen Ausnahmezustand sowie auf eine Hanfindooranlage mit rund 120 Jungpflanzen. Die Anlage verfügte über eine automatische Bewässerung und Lichtversorgung.

Der Betreiber der Anlage, ein 25-jähriger Mann, wurde in fachärztliche Betreuung übergeben. Wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz wird er sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen. (zim)