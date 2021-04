Zug Neuorganisation bei der Polizei: Eine Führungskraft hilft temporär anderswo aus In der Kriminalstatistik 2020 verantwortete Gregor Bättig von der Zuger Polizei noch einen Teil des Berichts. Jetzt ist er an die Gesundheitsdirektion delegiert worden, und hilft dort bei der Bewältigung der Coronapandemie auf Stufe Kanton.

Strategische Entscheide auf der Führungsebene können nicht geheim bleiben. Da macht auch die Zuger Polizei keine Ausnahme. Am 1. April veröffentlichte die Medienstelle der Zuger Strafverfolgungsbehörden eine Mitteilung, wie das Korps in Zukunft organisiert sei. Ein Name fehlte darauf: Gregor Bättig. Dieser war bis anhin Chef Kommandobereiche. Und das, obwohl die neue Polizeistruktur in sechs statt wie bisher vier Abteilungen aufgeteilt ist.

Diese Neuerung ist im Vorjahr unter der Führung des Zuger Polizeikommandanten Thomas Armbruster unter dem Namen Peak vorangetrieben worden. Die Zuger Polizei passe, so ist in der Medienmitteilung zu lesen, ihre Kommandostruktur an, um den aktuellen Herausforderungen noch besser begegnen zu können.

Auf Nachfrage hält Thomas Armbruster, der Kommandant der Zuger Polizei, fest: «Gregor Bättig ist von mir im Februar 2021 und befristet bis Ende 2021 der Gesundheitsdirektion als Chef Unterstützungsstab und Projektleiter Coronavirus zugewiesen worden.» Er sei in dieser Funktion als kantonaler Koordinator für alle Belange rund um das Coronavirus zuständig, so Armbruster, verbleibe jedoch im Korps der Zuger Polizei. Der befristete Wechsel sei in Absprache mit dem Sicherheitsdirektor und dem Landammann erfolgt.

Zudem habe, wie der Zuger Polizeikommandant weiter erklärt, «Bättig seine Funktion als Abteilungschef der Bereitschafts- und Verkehrspolizei zur Verfügung gestellt». Diese Stelle sei, wie Armbruster noch anfügt, per 1. April neu besetzt worden, wie aus dem aktuellen Organigramm hervorgehe. Gemäss dieser neuen Struktur ist Andreas Lucchini nun für die Bereitschafts- und die Verkehrspolizei verantwortlich.