Zug Notzimmer im Göbli: Ab jetzt werden sie gebaut Exakt vor einem Jahr, am 13. Juni 2021, haben die Stadtzuger Stimmberechtigten einen Kredit für den Neubau von Notzimmern gutgeheissen.

Es ist genau ein Jahr her: Am 13. Juni 2021 haben die Stadtzuger Stimmberechtigten einen Kredit in Höhe von 6,9 Millionen Franken. für den Neubau von Notzimmern bewilligt. Mit 85 Prozent Ja-Stimmen fand das Vorhaben nach dem Beschluss des Grossen Gemeinderats auch in der Bevölkerung eine grosse Zustimmung.

Der Spatenstich ist nun erfolgt, wie einer Mitteilung der Stadt Zug entnommen werden kann. Als Erstes erfolgt die Fundation des Gebäudes. Zuvor wird noch der bestehende Veloweg verlegt und vorübergehend um den Bauplatz herumgeführt. Der Rohbau wird in massiver Skelettbauweise errichtet, und die Aussenwände danach als vorgefertigte Holzelemente angeliefert und montiert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Spatenstich. Bild: PD

Diese Phase wird im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Danach folgen die umfangreichen Installationsarbeiten und der Innenausbau. Auf dem Flachdach wird eine Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung realisiert. Die Energieversorgung erfolgt durch das Wärmeverbundnetz der WWZ. Das Gebäude wird mit dem Label Minergie-P-ECO zertifiziert.

Zimmer werden von der Heilsarmee betrieben

Die Zuweisung von Bewohnerinnen und Bewohnern wird durch die Sozialen Dienste der Stadt Zug vorgenommen. Der Betrieb wurde an die Heilsarmee vergeben, die sich in einer öffentlichen Ausschreibung qualifiziert habe, wird Sozialvorsteher Urs Raschle in der Mitteilung zitiert.

Nötig ist der Neubau, weil die bestehenden Notzimmer in einem schlechten Zustand sind und sich hauptsächlich im alten Kantonsspital befinden, welches in nicht allzu ferner Zukunft abgerissen werden soll. Das Projekt für die neue Nutzung des alten Kantonsspitalareals wurde vor kurzem vom Kanton Zug vorgestellt.

Der Neubau wird auf einer städtischen Parzelle an der verlängerten Industriestrasse im Gebiet Göbli realisiert. Es sind sechs oberirdische Geschosse vorgesehen: Im Erdgeschoss liegen die Neben- und Betriebsräume, auf jedem der fünf Obergeschosse sechs Notzimmer mit Bad sowie eine Küche zur Selbstversorgung. Das Gebäude wird 30 Personen eine Unterkunft für eine beschränkte Zeitdauer bieten können. (haz)