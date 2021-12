Zug Obergericht: Es wird wohl eine stille Wahl Innert Wahlanmeldefrist ist nur eine Person vorgeschlagen worden.

(fae) Felix Ulrich aus Unterägeri tritt per 31. August 2022 als Mitglied und Präsident des Obergerichts des Kantons Zug zurück. Infolge dessen wird während der Amtsdauer 2019–2024 ein Sitz am Obergericht des Kantons Zug frei. Dies schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung.

Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge ist am Montag, 6. Dezember, 17 Uhr, abgelaufen. Innert dieser Frist ist bei der Staatskanzlei folgender Wahlvorschlag eingereicht worden: Sidler Andreas, 1978, Richter, Rechtsanwalt, Suurstoffi 37, 6343 Rotkreuz, SVP, Schweizerische Volkspartei des Kantons Zug.

Zurzeit ist das Bereinigungsverfahren im Gang. Nach Abschluss dieses Verfahrens am Donnerstag, 9. Dezember, 12 Uhr, wird der Regierungsrat im Falle der Gültigkeit des Wahlvorschlags die vorgeschlagene Person für gewählt erklären, ihr die Wahl mitteilen und die Gewählterklärung im Amtsblatt publizieren – voraussichtlich am 17. Dezember. Die Gewählterklärung steht unter dem Vorbehalt der Feststellung der Gültigkeit dieser Ergänzungswahl durch den Kantonsrat. Der Kantonsrat wird die Feststellung der Gültigkeit dieser Ergänzungswahl frühestens am 3. März 2022 vornehmen können.