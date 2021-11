Zug Papnova Papeterie AG – Die Zukunft ist gesichert Die Lüthy Gruppe aus Solothurn übernimmt vom bisherigen Inhaber Willi Huwiler 100 Prozent der Aktien.

Wer in Zug eine Papeterie sucht, findet diese schnell: in der Metalli Einkaufsallee an bester Passantenlage. Willi Huwiler, Inhaber und Geschäftsführer, ist der Firma seit 55 Jahren verbunden. Mit der Lüthy Gruppe, zu der auch die Bücher Balmer AG in Zug gehört, wurde jetzt eine Käuferin aus der verwandten Buchhandelsbranche gefunden. Lüthy möchte laut Medienmitteilung der Papnova AG vermehrt ins Papeterie-Business investieren.

Papnova kommt in neue Hände (von links) : der bisherige Besitzer Willi Huwiler mit Ladenchefin Nadja Zimmermann und den neuen Eigentümern Simone Lüthy und Roman Horn. Bild: PD

Für die renommierte Papeterie Papnova und das fachkundige und treue Personal bedeutet dies einen Glücksfall. Simone Lüthy, die Geschäftsführerin der Lüthy Gruppe, möchte, dass die Papnova in unveränderter Form weitergeführt und das Personal ausnahmslos weiterbeschäftigt wird. Auch Willi Huwiler wird vorerst noch im Betrieb bleiben, dies während einer Übergangsphase bis Mitte 2022 und mit einem Teilpensum. Die Kundschaft werde also vom Besitzerwechsel kaum etwas wahrnehmen. Oberstes Ziel bleibe gemäss Mitteilung die Zufriedenheit der Kunden, so wie das immer schon war. Dies soll mit den sehr motivierten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Papnova um Ladenchefin Nadja Zimmermann erreicht werden. (haz)