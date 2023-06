Zug Patrouille Suisse mit Flugshow zum Auftakt des Eidgenössischen Jodlerfests Kein Grossevent ohne Patrouille Suisse. Am Freitag wird die Kunstflugstaffel anlässlich des Jodlerfests zu bewundern sein. Die Veranstalter entschuldigen sich bereits einmal für den aufkommenden Lärm.

Das Eidgenössische Jodlerfest in Zug ist nicht nur ein Muss für Fans der Volksmusik, nein, auch Flugzeug-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Am Freitag, 16. Juni, wird nämlich die Patrouille Suisse über der Kolinstadt zwischen 13 und 13.30 Uhr ihre Fähigkeiten demonstrieren.

Die Patrouille Suisse anlässlich des traditionellen Zuger Seefest im Sommer 2022. Bild: Alexandra Wey (Zug, 26. 6. 2022)

Damit sich die Kunstflugstaffel vor den begeisterten Massen natürlich keine Blösse gibt, wird am Donnerstagmorgen von 11 bis 11.30 Uhr trainiert. Die Veranstalter des Jodlerfests bitten für das Verständnis der Anwohnenden und entschuldigen sich bereits von vornherein für das erhöhte Lärmaufkommen.

Start und Landung sowohl für den Trainingsflug als auch für den Ernsteinsatz am Freitag erfolgt beim Militärflugplatz Emmen. Dadurch kommt es auch in der Gemeinde in der Luzerner Agglomeration zu Fluglärm bei Start und Landung der F-5-Tiger. (sfr)