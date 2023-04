Zug Pöbeleien nach EVZ-Match – Polizei muss Reizstoff einsetzen Nach dem Playoff-Halbfinalspiel zwischen dem EV Zug und Genève-

Servette ist es zu gegenseitigen Provokationen der Fanlager gekommen. Verletzt wurde niemand.

Nach Spielschluss des Playoff-Halbfinals am Sonntagabend zwischen dem EV Zug und Genève-Servette ist es vor dem Gästesektor an der Allmendstrasse in Zug zu Pöbeleien gekommen. Wie die Zuger Polizei mitteilt, beschimpften und provozierten sich die beiden Fangruppen gegenseitig. Um ein direktes Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fans zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte Reizstoff ein.

Gemäss Mitteilung wurden nach bisherigen Kenntnissen keine Personen verletzt. So sei es in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst des EV Zug schliesslich gelungen, die Lage zu beruhigen und Ausschreitungen zu unterbinden. Sachbeschädigungen konnten ebenfalls verhindert werden. (luz)