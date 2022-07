Zug Polizei nimmt zwei Einbrecher auf der Flucht fest – einer von ihnen ist erst 15 Jahre alt Zwei Männer haben am Samstagmittag bei einem Einfamilienhaus die Eingangstüre aufgebrochen. Dabei wurden sie von Anwohnern beobachtet. Schliesslich konnten die mutmasslichen Einbrecher im Alter von 15 und 23 Jahren von der Polizei festgenommen werden.

An der Hofstrasse in Zug sind am Samstagmittag zwei Männer in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem sie die Eingangstüre aufgebrochen haben, durchsuchten sie die Räume. Kurze Zeit später verliessen sie das Haus und fuhren mit einem Auto davon. Wie die Zuger Polizei mitteilt, riefen Nachbarn umgehend den Notruf, nachdem sie den Vorfall beobachtet haben. Daraufhin sind mehrere Patrouillen ausgerückt.

Aufgrund der guten Personen- und Fahrzeugbeschreibungen konnten die Einsatzkräfte das Auto wenig später an der Bahnhofstrasse anhalten und die mutmasslichen Einbrecher verhaften. Die beiden Männer im Alter von 15 und 23 Jahren trugen gefälschte Ausweise mit sich. Die Jugendanwaltschaft sowie die Staatsanwaltschaft Zug haben jeweils ein Strafverfahren eröffnet. Das Deliktsgut, bestehend aus diversen Schmuckstücken im Wert von mehreren Tausend Franken, stellte die Polizei sicher. (rad)