Zug Polizistin erkannte einen gesuchten Dieb in der Freizeit – nun ist der Einbrecher geschnappt Letzte Woche fahndete die Zuger Polizei mehrmals nach einem Einbrecher. Nun wurde der 26-Jährige entdeckt und sitzt in Untersuchungshaft.

Auch in der Freizeit hat man keine Ruhe. So ging es zumindest einer Zuger Polizistin, als sie am frühen Freitagnachmittag einen Mann sah, der dem Signalement eines gesuchten Einbrechers entsprach. Umgehend forderte sie Verstärkung auf und gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den Dieb am Lüssiweg anzuhalten – inklusive Tatwaffe und Diebesgut. Da er sich gegen die Festnahme wehrte, kam Pfefferspray zum Einsatz.

Die Polizistin kannte das Aussehen des Rumänen, da dieser letzte Woche bei einem Einschleichdiebstahl in der Stadt Zug von einer Videokamera gefilmt wurde und bei einem anderen Einbruch von einem Bewohner entdeckt wurde. Der 26-Jährige, der sich aufgrund eines Landesverweises nicht hier aufhalten dürfte, befindet sich nun in Untersuchungshaft. (se)