Zug: Postomat wieder in Betrieb Das Gerät an der Alpenstrasse hatte über längere Zeit einen technischen Defekt.

War lange ausser Betrieb: der Postomat an der Alpenstrasse. Bild: Andreas Faessler

(fae) Einen ganzen Monat war der Postomat an der Alpenstraasse beim Bahnhof ausser Betrieb. Gemäss Auskunft von Postfinance trat die Störung am Abend des 10. Dezember auf, nachdem die Tastatur aufgrund eines Hardwaredefektes nicht mehr funktioniert hatte. Seit Donnerstag ist das Gerät wieder in Betrieb, ein Techniker hat die Tastatur ersetzt. Postfinance bedauert die lange Störungsdauer. Die Reparatur habe sich wegen der Feiertage verzögert, wie das Unternehmen mitteilt.