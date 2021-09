Unihockey Zug United ringt zähes Uster nieder und gewinnt zum zweiten Mal Drei Doppeltorschützen ebnen den Weg zum 6:2-Erfolg in der NLA.

Auch Zugs Mario Stocker (Mitte) steuert zwei Treffer bei. Bild: Roger Zbinden (Zug, 18. September 2021)

Severin Nigg luchste Florian Bolliger den Ball ab und schob diesen ins leere Tor. Uster hatte mit dem Mut der Verzweiflung und ohnehin in Überzahl das letzte Risiko genommen, doch noch etwas Zählbares mitzunehmen. Das 6:1 von Nigg 103 Sekunden vor dem Ende bedeutete die Entscheidung. Zwar setzte Florian Bolliger, weiterhin im Powerplay, noch den Schlusspunkt; die Punkte jedoch blieben in Zug.

Severin Nigg (am Ball) erzielt den letzten Zuger Treffer. Bild: Roger Zbinden (Zug, 18. September 2021)

Die Zentralschweizer hatten den besseren Start in einem ersten Drittel, in dem sich vor allem die Abwehrreihen mit disziplinierter Defensivarbeit und einigen geblockten Schüssen auszeichneten. Es brauchte Moment der Unaufmerksamkeit, um den gegnerischen Abwehrverbund zu durchbrechen. So reagierte Adrian Uhr mit einem schnellen Freischlag aus der eigenen Ecke, als Uster gerade seine Formation wechselte. Seinen langen Pass übernahm Oliver Bäcklin, der wiederum Alexander Hallén bediente. Dessen Direktschuss war unhaltbar. Auf der anderen Seite schoss Uster-Captain Tobias Ledergerber den verdienten Ausgleich 19 Sekunden vor Drittelsende nach einem Konter.

Auch Oliver Bäcklin (links, gegen Markus Kulmala, sammelt Punkte. Bild: Roger Zbinden (Zug, 18. September 2021)

Die Zuger sind einen Schritt schneller

Kursweisend für die Partie war das zweite Drittel, in dem Zug sich vor allem im Spiel mit Ball etwas aktiver zeigte und belohnt wurde. Zuerst fing André Andersson im Powerplay einen Ball Usters ab und bediente in der Mitte Hallén. Mit dem 2:1 im Rücken wirkte das höhere Pressing der Zuger, die vermehrt zu Chancen kamen, derweil die Zürcher Oberländer primär mit Kontern für Gefahr vor Nilsson sorgten. Ein solches Pressing brachte auch das 3:1 neun Sekunden vor der zweiten Sirene. Severin Nigg gewann den Ball hoch in der Ustermer Zone und spielt scharf quer auf Adrian Furger, der wieder scharf quer Mario Stocker bediente. Der Neo-Zuger, der vor Wochenfrist das Penaltyschiessen gegen Malans entschieden hatte, vollendete den sehenswerten Angriff.

Zug behielt die Kontrolle auch im Schlussabschnitt, während Uster vermehrt ins Risiko ging. Dies öffnete Räume für Zuger Konter. Einen solchen unterbanden die Gäste mit einem unerlaubten Stossen, jedoch vergab Andersson den fälligen Penalty. Besser gelang es rund fünf Minuten vor Schluss Severin Nigg. Der 20-Jährige unterband einen Pass und verwertete schliesslich seinen eigenen Abpraller zum 4:1. Und schliesslich vollendete Stocker einen weiteren Konter zum 5:1. Es folgte noch Usters Versuch mit sechs Feldspielern, der Niggs den eingangs erwähnten zweiten Treffer des Abends ermöglichte. Er war damit nach Hallén und Stocker der dritte Zuger Doppeltorschütze des Abends.