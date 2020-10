Zug: Selbstunfall einer Autofahrerin endet im Spital

Gleitschirmpilot stürzt in Oberwil ab und erleidet erhebliche Verletzungen

Ein 39-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstagnachmittag beim Landeanflug in Oberwil mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann erlitt erhebliche Verletzungen und wurde in ein ausserkantonales Spital geflogen.