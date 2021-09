Zug Severin Barmettler wird neuer Geschäftsführer der IG Kultur Zug Die IG Kultur Zug kann mit Severin Barmettler einen neuen Geschäftsführer mit Leistungsausweis und vielschichtiger Erfahrung im Kulturbereich gewinnen. Er wird ab 1. Dezember 2021 die Aufgaben der bisherigen Geschäftsführerin Andrea Schelbert übernehmen.

Severin Barmettler Bild: PD

Severin Barmettler wechselt laut Medienmitteilung der IG vom Luzerner Theater zur IG Kultur Zug. Barmettler wurde 1987 in Emmetten/Nidwalden geboren und studierte zunächst Kontrabass am Conservatorio della Svizzera Italiana und an der Hochschule der Künste Bern. An der Universität in Zürich absolvierte er eine Ausbildung in Kulturmanagement und erlangte den Executive Master in Arts Administration. Er bringt langjährige Erfahrung im Kulturbereich mit, unter anderem als Leiter Marketing und Kommunikation beim Luzerner Theater. Barmettler verfügt aufgrund seiner beiden Rollen als Kulturmanager und Musiker – unter anderem im 21st Century Orchestra und in der Formation klangcombi – über verschiedene Perspektiven auf das Kulturgeschehen. Er ist in der Zentralschweizer Kulturszene bestens vernetzt.

Andrea Schelbert verlässt die IG Kultur Zug

Andrea Schelbert wird ab Oktober 2021 als Kulturbeauftragte der Einwohnergemeinde Baar eine neue Rolle in der Zuger Kulturlandschaft übernehmen. Die Präsidentin der IG Kultur Zug Barbara Gysel lässt sich in der Medienmitteilung dazu zitieren: «Für uns als IG Kultur Zug geht mit diesem Wechsel von Andrea Schelbert nach beinahe einem Jahrzehnt eine Zäsur einher. Sie hat mit viel Professionalität, Know-how, Elan, Zuverlässigkeit, Geschick und Weitsicht die Geschäftsstelle geführt. Wir bedauern daher natürlich ihren Weggang, bedanken uns aber bereits jetzt für das jahrelange, grosse Engagement für die und mit der IG Kultur Zug.»

Andrea Schelbert hat im August 2012 die Leitung der Geschäftsstelle und die Redaktionsleitung des Kulturkalenders des Kantons Zug übernommen. Sie hat das Projekt Zug Kultur (Magazin und Webportal) mitentwickelt, dessen erfolgreichen Start 2013 begleitet, und es in der Zwischenzeit zusammen mit der Redaktionsleitung stetig weiterentwickelt. Seit Mai 2018 war sie als Geschäftsführerin für den Gesamtbetrieb der IG Kultur Zug verantwortlich. In dieser Zeit konnte sie die Aktivitäten der Geschäftsstelle um neue Themenfelder wie die Kulturvermittlung erweitern. (haz)