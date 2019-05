Zug: Sicherheitsassistent bei Angriff verletzt Am Wochenende wurden zwei Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei von einer Gruppe zuerst verbal provoziert und anschliessend tätlich angegriffen. Einer von ihnen wurde leicht verletzt.

(cg/pd) Am Freitag, 17. Mai, kurz vor 23.30 Uhr, befanden sich zwei Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei beim Kolinplatz auf Patrouille. Dabei wurden die Beiden von einer Gruppe verbal provoziert. Wie die Zuger Polizei mitteilt, wollten die Einsatzkräfte daraufhin einen der Beteiligten, der sich besonders ungebührlich verhielt, kontrollieren. Da dieser sich zu Beginn nicht ausweisen wollte, entschlossen sich die beiden Sicherheitsassistenten, den Mann auf eine Polizeidienststelle zu überführen. Bei diesem Vorhaben wurden sie von den anderen Gruppenmitgliedern weiterhin verbal provoziert, bedrängt sowie tätlich angegriffen.

Dabei entstand ein Handgemenge, welches der Mann ausnützte, sich losriss und davon rannte. Nach wenigen Meter drehte er sich nochmals um und ging den Sicherheitsassistenten heftig an. Dieser wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Angreifer, ein 23-jährige Schweizer, konnte am Samstag an seinem Wohnort festgenommen werden. Nach der Einvernahme wurde er wieder auf freien Fuss gesetzt. Der junge Mann muss sich unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Der angegriffene Sicherheitsassistent wurde beim Vorfall leicht verletzt.