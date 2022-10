Zug Sicherheitsdirektor Beat Villiger tritt aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurück Regierungsrat Beat Villiger, Sicherheitsdirektor des Kantons Zug, hat den Regierungsrat heute über seinen vorzeitigen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen informiert. Der Rücktritt erfolgt per sofort.

Aufgrund seiner momentanen gesundheitlichen Situation und gestützt auf ärztliche Empfehlungen sei es Sicherheitsdirektor Beat Villiger (Die Mitte) nicht mehr möglich, seine Arbeit als Regierungsrat für die verbleibende Legislaturzeit bis Ende dieses Jahres wieder aufzunehmen. Dies geht aus einer Mitteilung des Regierungsrates Zug hervor.

Sicherheitsdirektor Beat Villiger (65) tritt aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurück. Bild: Stefan Kaiser

Seit dem 5. September 2022 musste er eine ärztlich verordnete Auszeit einlegen. Beat Villiger hat deshalb am Mittwoch dem Regierungsrat seinen sofortigen Rücktritt mitgeteilt. Er dankt dem Regierungsrat und seinen Mitarbeitenden für das Verständnis und die stets gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Gemäss Mitteilung werden keine Auskünfte zu Beat Villigers Gesundheitszustand erteilt.

Stellvertreter führt die Sicherheitsdirektion

Der Regierungsrat bedauert den Rücktritt von Beat Villiger sehr. Er dankt ihm vielmals für seinen langjährigen Einsatz für den Kanton Zug sowie die gute und kollegiale Zusammenarbeit. Der Regierungsrat wünscht Beat Villiger eine rasche und gute Genesung sowie für die Zukunft alles Gute.

AUCH INTERESSANT

Die Amtsgeschäfte der Sicherheitsdirektion werden bis Ende Jahr vom stellvertretenden Sicherheitsdirektor, Stephan Schleiss, geführt. Per 1. Januar 2023 wird die neu gewählte Regierungsrätin Laura Dittli (Die Mitte) die Sicherheitsdirektion übernehmen.

Beat Villiger (65) ist seit 2007 Regierungsrat des Kantons Zug und steht seither der Sicherheitsdirektion vor. Für die kommende Legislatur ab 2023 stellte er sich nicht mehr zur Wiederwahl. (haz)