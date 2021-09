Zug Stadträtin Vroni Straub verzichtet auf eine erneute Kandidatur Stadträtin Vroni Straub (CSP) tritt bei den Wahlen im kommenden Jahr nicht mehr an.

«2023 werde ich 60 Jahre alt. Gerne möchte ich nach einem langen und intensiven Arbeitsleben – früher als Hebamme und in den letzten 11 Jahren als Stadträtin – mehr Zeit mit meinem Mann und meiner Familie und vermehrt auch mit Freundinnen und Freunden verbringen», begründet Vroni Straub ihren Entscheid in einer Medienmitteilung. «Es fällt mir nicht leicht, die Menschen in meinem Departement sind mir ans Herz gewachsen.» Vroni Straub führt aktuell das städtische Bildungsdepartement und amtet als Stadtratsvizepräsidentin.

Stadträtin Vroni Straub. Bild: PD

Vroni Straub blickt auf eine lange politische Karriere auf städtischer wie auch auf kantonaler Ebene zurück. Ab 2006 vertrat Vroni Straub die christlich-soziale Partei im Grossen Gemeinderat (bis 2010) und im Kantonsrat (bis 2019). Dort politisierte sie als Christlichsoziale in der Fraktion der Alternativen – die Grünen. In der Legislative engagierte sie sich für eine soziale und solidarische Gesellschaft und für eine gesunde Umwelt.

Vor elf Jahren folgte die Wahl in den Stadtrat von Zug, wo sie seither dem Bildungsdepartement vorsteht. Sie hat sich laut Medienmitteilung hartnäckig und mit Erfolg für den Ausbau der schul- und familienergänzenden Betreuung eingesetzt. Im nächsten Schuljahr wird die «modulare Tagesschule Zug» eingeführt, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärkt. Unter ihrer Führung wurde Zug von Unicef als kinderfreundliche Stadt ausgezeichnet. (haz)