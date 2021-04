Zug Strassenverkehrsamt lanciert neue Karten-App für den Zuger- und den Ägerisee Zum Saisonstart am 1. April stehen die Seekarten des Zuger- und des Ägerisees digital zur Verfügung. Die neue interaktive App «Zuger Seen» enthält die wichtigsten Daten und Grundlagen für die Schifffahrt und die Freizeit.

Die App bietet nützliche Zusatzinformationen rund um die Zuger Seen. Bild: PD

(rh) Die Zuger Seen werden von der Schifffahrt und für Freizeitaktivitäten ausgiebig genutzt. Neu stehen in der App «Zuger Seen» die Seekarten mit nützlichen Zusatzinformationen in digitaler Form zur Verfügung. «Im Vordergrund steht dabei das sichere und unbeschwerte Miteinander auf den Seen und an den Ufern», heisst es in einer Mitteilung der Zuger Sicherheitsdirektion. Die App steht ab sofort in den App-Stores gratis zum Download bereit.

Die interaktive Seekarte liefert übersichtliche Angaben, Piktogramme und Bilder zu Schutz-, Sperr- und Freizeitzonen, zum Beispiel wo das Wakeboarden erlaubt ist. Die App stellt die Naturschutzzonen dar, beschreibt die Anlegestellen in Ufernähe und zeigt den Standort von Restaurants, WC's und Parkplätzen. Ebenso sind die Fahrpläne der Schifffahrt und der Buslinien während der Saison abrufbar.

Sicherheit auf den Seen steht im Vordergrund

In der App sind auch Informationen und Links zu gesetzlichen Grundlagen enthalten. Hinweise über Sicherheitsvorschriften und zu richtigem Verhalten auf und um die Gewässer sind hinterlegt. Insbesondere die Rufnummern zu den Alarmierungsstellen und der Kontakt zur kantonalen Schifffahrtskontrolle sind leicht zu finden.

Im Auftrag der Schifffahrtskontrolle des Zuger Strassenverkehrsamts hat die Firma Mappuls AG in Luzern die Seekarten in digitaler Form erfasst und die weiteren Informationen in die App «Zuger Seen» eingepflegt. Die Anwendung wird künftig den Bedürfnissen entsprechend weiter-entwickelt. Finanziert wird dieser Service vom Kanton Zug mit den Mitteln der im Jahr 2019 eingeführten Schiffsteuer.