ZUG Taktischer Kinderwunsch? Obergericht bestätigt Landesverweis für Drogendealer Ein 34-jähriger Italiener soll für fünf Jahre die Schweiz verlassen. Nach dem Straf- sagt das jetzt auch das Zuger Obergericht. Die Richter sahen beim mehrfach vorbestraften Drogendealer keinen persönlichen Härtefall – und fragten sich, ob er versucht hatte, einen zu schaffen.

Kein Härtefall, keine Ausnahme, kein Verbleib. Landesverweis. So lautet die Zusammenfassung eines Urteils des Zuger Obergerichts vom 17. August, das vor kurzem öffentlich einsehbar war. Darin weist das Obergericht die Berufung eines 34-jährigen Italieners gegen ein Urteil des Zuger Strafgerichts ab. Dieses hatte den Mann im Januar zu zwei Jahren bedingter Freiheitsstrafe und fünfjährigem Landesverweis verurteilt.

Für die Strafrichter war erstellt, dass der mehrfach vorbestrafte Automechaniker Kokain im Grammbereich gehortet, transportiert, verkauft und vermittelt hat.

Italiener fürchtet, bei null anfangen zu müssen

Die bedingte Gefängnisstrafe akzeptierte der Italiener, nicht aber die Massnahme. Sowohl vor dem Straf- als auch vor dem Obergericht argumentierte er, eine Ausweisung würde für ihn einen schweren, persönlichen Härtefall bedeuten. Er sei im Kanton Zug geboren und aufgewachsen, arbeite noch heute hier, habe fast seine gesamte Familie in der Schweiz, würde in der alten Heimat nur schwer Arbeit finden und müsste dort von null anfangen.

Auch für Zuger Dealer-Trio setzt es Landesverweise Vom Zuger Dealer-Trio schrieb unsere Zeitung, als sich im Juli drei Männer aus dem Balkan vor dem Zuger Strafgericht verantworten mussten. Die Staatsanwaltschaft warf zwei 50- und 51-jährigen Serben vor, kiloweise Kokain verkauft zu haben. Ein 44-jähriger Bosnier soll zudem mit dem 50-jährigen Serben eine Hanf-Indooranlage betrieben haben. Wie das kürzlich veröffentlichte Urteil des Strafgerichts jetzt zeigt, verweist es die drei Männer des Landes: den Bosnier für fünf Jahre (hinzu kommen 23 Monate bedingte Freiheitsstrafe), die beiden Serben für jeweils acht Jahre. Der 50-Jährige wird zudem zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, der 51-Jährige zu fünf Jahren und elf Monaten. (kük)

Das sah das Obergericht anders. Nicht nur bewertete es das öffentliche Interesse an einer Ausweisung höher als das persönliche Interesse des 34-Jährigen, in der Schweiz zu bleiben – es verortete beim Beschuldigten nicht einmal einen persönlichen Härtefall, wie ihm dies das Strafgericht noch eingestanden hatte (was nichts daran änderte, dass auch die erste Instanz wegen überwiegenden öffentlichen Interesses einen Landesverweis ausgesprochen hat).

Laut dem 30-seitigen Urteil kann der Italiener zwar durchaus Schwierigkeiten haben, in der Heimat eine Arbeit zu finden. Damit erginge es ihm nach den Richtern aber nicht anders als den anderen Einwohnerinnen und Einwohnern Italiens. Ohnehin mache es keinen Unterschied, ob jemand in der Schweiz oder Italien lebe. Das Land «funktioniert mit Bezug auf die westlichen Lebensbereiche ähnlich wie die Schweiz».

Kinderwunsch mitten im Berufungsprozess?

An der Berufungsverhandlung vom 17. August sagte der Beschuldigte, er und seine Freundin wollten Eltern werden, versuchten sich ihren Kinderwunsch seit Mai mit einer künstlichen Befruchtung zu erfüllen. «Leider hat es bis heute noch nicht funktioniert», so der Beschuldigte. Wie dessen Anwalt vor Gericht ausführte, würde eine Ausweisung das von der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützte Recht auf Familie verletzen, da sich dessen Freundin weigere, mit nach Italien zu kommen.

Anders sahen das die Richter. Diese setzten sich mit der Enge der Beziehung auseinander und stellten fest, der Beschuldigte und dessen Freundin seien weder wirtschaftlich voneinander abhängig, noch führten sie ein eheähnliches Leben. In diesem Zusammenhang heisst es im Urteil denn auch: «Der nachhaltige Kinderwunsch stellt lediglich ein Indiz dar, welches indessen genauso gut auch bloss aus taktischen Gründen ins Spiel gebracht worden sein könnte.»

Wie es auf Anfrage beim Obergericht heisst, läuft die Rechtsmittelfrist für einen Weiterzug ans Bundesgericht bis Ende September.