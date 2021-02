Zug Tenerolager 2021 – die Vorbereitungen laufen trotz Corona Die traditionellen, vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung organisierten Sportcamps finden vom 4. bis 10. Juli (Boys) und vom 11. bis 17. Juli (Girls) statt. Die Organisatoren erarbeiten umfassende Coronaschutzkonzepte.

(cro) Das alljährlich stattfindende Zeltlager in Tenero ist der Inbegriff für Zuger Sporttradition. Über 13'000 Buben und Mädchen aus dem ganzen Kanton Zug sind im Laufe der letzten 55 Jahre nach Tenero gereist und haben dort in Ferienstimmung eine Woche lang Sport getrieben und Spass gehabt, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Das Sportcamp findet auf dem Gelände des Nationalen Jugendsportzentrums (Centro Sportivo Tenero CST) statt, einer Einrichtung des Bundesamts für Sports (BASPO), die über eine hervorragende Infrastruktur verfügt. Die Jugendlichen übernachten in Militärzelten und werden von einem 30-köpfigen, erfahrenen Leiterteam professionell betreut, wie Beat Friedli, Tenero-Verantwortlicher beim Amt für Sport und Gesundheitsförderung, erklärt.

Die Anmeldungen laufen

Die Buben verreisen jeweils in der ersten Woche der Sommerferien nach Tenero, die Mädchen in der zweiten Woche. Zur Auswahl stehen Badminton, Baseball, Bike & Trial, Fussball, Handball, Kampfsport, Kanu, Leichtathletik, Schwimmen, Tennis, Tanzen, Unihockey und Volleyball. Die Kosten für die Eltern belaufen sich auf 280 Franken pro Kind und Woche (Kost, Logis, Unterricht und Reise inbegriffen). Anmelden kann man sich online seit Anfang Februar hier.