Zug Theater- und Musikgesellschaft Zug präsentiert ein vielfältiges und umfangreiches Kulturprogramm Die Saison der Theater- und Musikgesellschaft Zug (TMGZ) 2011/2022 ist eröffnet. Das Programm ist sehr verheissungsvoll.

Rund 100 Personen hörten interessiert zu, als Phil Dankner (Intendant a. i) am Mittwoch, 1. September, im Theater Casino Zug das Wunschprogramm der Saison 2021/2022 der Theater- und Musikgesellschaft Zug vorstellte. Wunschprogramm deshalb, weil infolge der Coronapandemie nicht abzusehen ist, ob alle geplanten Veranstaltungen planmässig stattfinden können. Es wäre schade, wenn auch nur ein Event des aus über 60 Produktionen bestehenden verheissungsvollen, vielfältigen und umfangreichen Programms abgesagt werden müsste. National und international renommierte Schweizer Künstlerinnen und Künstler wie Michael Elsener, Hazel Brugger, Martin Zimmermann, Christoph Marthaler, Ursus und Nadeschkin und Mummenschanz und lokale Nachwuchskünstler versprechen glanzvolle, genussreiche kulturelle Abende im Theater Casino Zug.

Auch versierte Künstlerinnen und Künstler mit Zuger Wurzeln sind im Programm vertreten. Am 26. September 2021 findet der klassische Zuger Konzertabend (Tonkunst Serenade) statt, und am 27. März 2022 liegt der Fokus auf «Schwiizer Musig». Herausragende internationale Gäste, wie das preisgekrönte Salzburger Hagen Quartett, die Kammeroper München oder die portugiesische Sängerin Cristina Branco runden das Programm ab.

Drei aussergewöhnliche Co-Produktionen

Gleich dreimal tritt die Theater- und Musikgesellschaft Zug in der bevorstehenden Saison auch als Co-Produzentin auf. Das zeitgenössische Musiktheater «Zelle – Wenn es dunkel wird», am 20./21. Oktober 2021, ist eine Co-Produktion mit dem belgischen LOD Musiktheater aus Gent. Und die britisch-chinesische Komponistin und Regisseurin Jamie Man hat sich zusammen mit dem Schweizer Autor Peter Stamm einem seiner Texte gewidmet und daraus ein beeindruckendes Musiktheater geschaffen.

Ein weiterer Gast aus Belgien wird die Performancegruppe Needcompany mit «Probabillities of Independent Events» sein. Deren Auftritt war bereits in der vergangenen Saison vorgesehen, musste aber wegen der Coronapandemie abgesagt werden. In dieser Saison wird die Co-Produktion gemeinsam mit dem Tanzfestival Steps realisiert. Die Schweizer Erstaufführung soll am 4. März 2022 im Theater Casino Zug zu geniessen sein, ehe die Performance mit Steps auf eine schweizweite Tournee gehen wird.

«Danse Macabre» ist die neueste Kreation des Choreografen und Bühnenkünstlers Martin Zimmermann, die sich zwischen Artistik, Clownerie, Performance und Tanz bewegt. Die Realisation dieser Inszenierung als Koproduktion verschiedener internationaler Partner feierte am 19. August eine gelungene Premiere. Das Theater Casino Zug wird am 30. Oktober und 1. November 2021 die erst zweite Station in der Schweiz sein.

Videoeinspielungen und Liveauftritte

Die Vorstellung des Wunschprogramms 2021/2022 wurde mit Videoeinspielungen und Liveauftritten schmackhaft gewürzt. Der Zuger Comedian Michael Elsener verkündete in seiner Videobotschaft: «Ich gehe ins Bett mit …» wem er am 10 November 2021 im Theater Casino Zug auf den Zahn fühlen wird, verriet allerdings den Namen nicht.

Ebenso wenig verriet der unvermittelt auf der Bühne auftretende Kurt Aeschbacher, mit welchen Sonntagsgästen er in seinen Matinees über Gott und die Welt sprechen wird.

Christoph Pfändler begeisterte das Publikum mit einem virtuosen Spiel auf dem Hackbrett, das er als «eines der ältesten Instrumente» bezeichnete. Mit seinem virtuosen Spiel machte er beste Reklame für sein Sofa-Konzert «Säntis trifft das Reich der Mitte», das am Freitag, 3. Juni 2022, stattfinden wird.

Der junge Lucky Wüthrich, der am Freitag, 17. Dezember 2021, mit «Passion for the Blues – Album Release Tour» auftreten wird, gab im Zusammenspiel mit Phil Dankner eine äusserst gelungene Kostprobe seines bereits unbestrittenen Könnens ab.