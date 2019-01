Zug Tourismus hat eine neue Leiterin Patrizia Hofstetter übernimmt im März die Nachfolge von Nicolas Ludin.

Patrizia Hofstetter. (Bild: PD)

Per 1. März 2019 übernimmt Patrizia Hofstetter bei Zug Tourismus die Nachfolge von Nicolas Ludin, wie die Organisation mitteilt. Patrizia Hofstetter hat einen Bachelor-Abschluss der Fachhochschule Chur. Die Tourismusexpertin verfüge über fundierte Erfahrung in der Destinationsmanagementorganisation und könne mehrjährige Führungserfahrung vorweisen, heisst es in der Mitteilung.

Sie arbeitet bereits bei Zug Tourismus. Im vergangenen Jahr implementierte sie gemeinsam mit dem Front-Office-Team eine effizienzsteigernde Buchungssoftware. Zug Tourismus blickt auf ein herausforderndes Jahr 2018 zurück. Verschiedene Massnahmen wurden umgesetzt und für das Jahr 2019 die Personalkosten reduziert. «Wir sind in der Lage, die Leistungsaufträge unserer Partner zu erfüllen und eng mit diesen zusammenzuarbeiten. Es versteht sich jedoch von selbst, dass wir zukünftig insbesondere bei der internationalen Marktbearbeitung kleinere Brötchen backen müssen», wird Heini Schmid, Präsident von Zug Tourismus, in der Mitteilung zitiert. (haz/pd)