Zug Tuk Tuks: Die dreirädrigen Fahrzeuge sollen zukünftig auch in Zug durch die Strassen kurven Der Zuger Unternehmer Prasad Raja plant, Tuk Tuks nach Zug zu bringen. Die Fahrzeuge sollen als Verkehrsmittel auf Kurzstrecken. dienen. Noch ist der Initiant auf der Suche nach Parkplätzen.

Der Unternehmer Prasad Raja will Tuk Tuks nach Zug bringen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 6. 7. 2023)

Ein knalloranges, dreirädriges Gefährt kurvt durch die Grabenstrasse in der Stadt Zug und ein orange gekleideter Mann winkt freudig aus dem Wageninneren. Die Leute schmunzeln und schauen dem tuckernden kleinen Fahrzeug neugierig nach.

Beim Fahrzeug handelt es sich um ein elektrobetriebenes Tuk Tuk, welches von Prasad Raja gesteuert wird. Der in Hünenberg wohnhafte Inhaber der Veleras International GmbH will die in Asien bekannten Fahrzeuge nach Europa bringen.

Raja konnte die Tuk Tuks bereits in Cornwall, England sowie in der Surselva in Graubünden und in Maschwanden, Zürich einführen. Die dreirädrigen Fahrzeuge sollen als umweltfreundliches und kostengünstiges Verkehrsmittel für Kurzstrecken dienen.

Was ist ein Tuk Tuk?

Tuk Tuks sind dreirädrige, motorbetriebene Fahrzeuge aus dem asiatischen Raum, die zur Waren- oder Personenbeförderung dienen. Der Fahrer sitzt dabei vorne alleine und im hinteren Bereich hat es je nach Grösse Platz für Passagiere und Waren.

Ein klassisches Tuk Tuk. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 6. 7. 2023)

Prasad Raja hat es sich zum Ziel gemacht, die Fahrzeuge auch in der Schweiz zu etablieren. Dem ursprünglich aus Indien stammenden Unternehmer ist es wichtig, stets innovativ zu sein, etwas zu tun, und der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. Ob als Mechaniker, Fahrer oder Unternehmer – Raja packt am liebsten selbst mit an. «Ich hatte schon viele komische Ideen und habe verschiedenste Dinge ausprobiert. Ich will einfach etwas machen, das es noch nicht gibt», sagt Raja.

Ein Verkehrsmittel für Kurzstrecken

«Ich besitze eine Ferienwohnung in der Surselva in Graubünden und kam so mit den Anwohnenden vor Ort in Kontakt», erzählt Raja. So habe er seine Idee verbreitet und sei auf Begeisterung gestossen. «Seit die Tuk Tuks in der Surselva genutzt werden können, erhalten wir viele Anfragen von Hotels in Graubünden», so Raja. Er biete den Hotels an, die Fahrzeuge dauerhaft zu mieten, damit sie diese an ihre Gäste weitervermieten können.

Die Tuk Tuks können über die App Subeez gebucht und dann abgeholt werden. Eine Stunde im dreirädrigen Gefährt kostet ohne Mitgliedschaft 4 Franken, mit einer Mitgliedschaft 2 Franken. Sie können an gewöhnlichen Steckdosen in 3,5 Stunden voll aufgeladen werden, womit je nach Steigung der Strecke 60 bis 100 Kilometer zurückgelegt werden können. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 45 Stundenkilometer.

Zurzeit ist der Unternehmer mit mehreren Gemeinden und Kantonen an verschiedenen Standorten wie auch in Zug im Gespräch. Seiner Meinung nach sei der ÖV für Hauptstrecken zwar gut, jedoch gebe es eine Marktlücke bezüglich Kurzstrecken an Standorten, welche nicht zentral liegen.

Angebotserweiterung in Zug

In Zug herrsche laut Raja ein gewisses Interesse an seinem Dienst, noch seien aber rechtliche Fragen bezüglich der Parkplätze offen. Doch der Unternehmer ist fest davon überzeugt, dass auch in Zug zukünftig Tuk Tuks fahren werden, denn er könne sich auch vorstellen, Privatparkplätze zu nutzen.

Rajas Ziel ist es, je zwei Tuk Tuks an sechs Standorten in der Schweiz bis Ende August dieses Jahres anzubieten. «Was danach kommt, weiss ich noch nicht», gesteht er. Er plane gerne kurzfristig und beende lieber eine Sache, bevor er zur nächsten gehe.

Raja kurvt durch die Strassen der Stadt Zug. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 6. 7. 2023)

«Innovativen Verkehrsangeboten und der Elektromobilität steht der Kanton Zug grundsätzlich positiv gegenüber», sagt Andreas Conne, Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug. Standorte könne der Kanton jedoch nicht zur Verfügung stellen, da die Gemeinden für die Bewilligungen zur Nutzung des öffentlichen Grunds zuständig seien.

Dominic Keller, Geschäftsführer von Zug Tourismus, steht der Angebotserweiterung mit elektrobetriebenen Tuk Tuks positiv gegenüber. «Mit den Tuk Tuks könnten die Besuchenden die Stadt auf eine ganz neue und nachhaltige Art erleben», so Keller.

Tuk Tuk-Fahren leicht gemacht

Der Tuk Tuk-Test der Autorin zeigt: Das Fahren kann innert weniger Minuten erlernt werden. Gas und Bremse befinden sich wie bei einem Motorrad am Lenker. Eine Gangschaltung gibt es nicht. Nach der kurzen Einführung mit Raja geht die Fahrt auch schon los. Das Lenken des Fahrzeugs ist als Autofahrerin ungewohnt und erfordert mehr Kraft als erwartet. Der enge Innenraum und die kleinen Fenster sind zunächst etwas gewöhnungsbedürftig.

Die Nervosität steigt, als es im Schritttempo vom Parkplatz auf die Hauptstrasse und direkt in die Stadt geht. Doch diese ist schnell verflogen, denn der Spassfaktor obsiegte. Von den Passanten gibt es viele amüsierte und neugierige Blicke, was besonders Prasad Raja auf dem Rücksitz zu freuen scheint. Fazit: Eine Fahrt im Tuk Tuk macht Spass und ist unkompliziert.