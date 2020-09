Zug United gewinnt gegen den Titelfavoriten durch umstrittenes Tor Die Unihockeyaner zeigen sich im Topspiel der 2. Runde der NLA gegen die Grasshoppers einmal mehr als Verlängerungsspezialisten.

3:17 Minuten waren in der Verlängerung gespielt, als die Zuger jubelnd abdrehten und die GC-Spieler unzufrieden das Schiedsrichterduo bestürmten. Was war passiert? Zugs Manuel Staub war nach vorne geprescht. Er schoss den Ball Richtung Tor und traf den am zweiten Pfosten lauernden Alexander Hallén. Von dessen Stock prallte der Ball über die Linie und die Partie war zugunsten der Zuger entschieden. Nach Ansicht der Zürcher hätte der Treffer indes nicht zählen dürfen, da der Ball von Halléns Stock klar über Kniehöhe ins Tor prallte.

Die Zuger Yannick Rubi, Adrian Furger und Manuel Staub (von links) freuen sich über den Sieg. Bild: Roger Zbinden (Zug, 19. September 2020)

Aus Zuger Sicht war es allenfalls Genugtuung, da den Gästen bei ihrer Aufholjagd ein ähnliches Tor passiert war. Paolo Riedi, der letztjährige Topskorer der NLA, lenkte einen Schuss von Kay Bier unhaltbar ins Tor und leitete mit dem 4:5 die starke Schlussphase der Gäste ein, die im Ausgleich durch Moritz Mock sowie der Verlängerung mündete.

Den Punkt verdiente sich die Grasshoppers mit einem engagierten Spiel im dritten Abschnitt und viel Ballbesitz, nachdem sie vorab im Startdrittel in arge Schieflage geraten waren. Die Ineffizienz der Zuger Stürmer und ein starker Pascal Meier im Tor verhinderten ein noch grösseres Handicap.

Die Zuger begannen stark, aber erfolglos

Wohl kontrollierten die Gäste zu Beginn das Spielgeschehen in der Zuger Kantihalle, gefährlich wurden aber nur die Gastgeber mit ihren schnellen Gegenvorstössen. Fünf hochkarätige Chancen, rechnete Trainer Nicklas Hedstål nach dem Spiel vor, hätte Zug in den ersten drei Minuten gehabt. Profit daraus schlug das Team nicht. Vielmehr nutzten die Gäste einen Fehler im Spielaufbau der Zentralschweizer zur Führung. Simon Laubscher traf, nachdem Joel Rüegger ausgerechnet Luca Graf den Ball abgeluchst hatte. Graf wechselte auf diese Saison von GC zu Zug.

Die Zuger wendeten die Partie indes rasch. André Andersson stand am Ende einer schnellen Ballstafette, die bei Goalie Petter Nilsson startete und über Severin Nigg und Hallén führte. Mit einem wuchtigen Schuss im Powerplay doppelte Andersson wenig später nach. Und noch vor der ersten Pause erzielte Yannick Rubi das Tor zum 3:1.

Gäste-Trainer Luan Misini konzentrierte fortan seine Kräfte und tatsächlich vermochte GC die Zuger vermehrt unter Druck zu setzen. Junior Noel Seiler verwertete im Powerplay einen Abpraller. Severin Nigg stellte den alten Abstand wieder her – er traf mit einem wuchtig-platzierten Schuss. Riedi hielt mit seinem ersten Tor des Abends die Partie vor der zweiten Pause weiter offen.

Die Partie hätte früher entscheiden sein können

Weil Zug zu Beginn des Schlussdrittels auch sein zweites ­Powerplay ausnutzte, musste GC mehr öffnen, was zu guten Kontermöglichkeiten führte. Immer wieder tauchte ein Zuger allein vor Pascal Meier auf – und scheiterte. Rubi und Adrian Furger brachten es gar fertig, zu zweit vor dem GC-Tor den Ball am Gehäuse vorbeizuschiessen.

Hier vergibt Severin Nigg eine der vielen Zuger Tormöglichkeiten. Bild: Roger Zbinden (Zug, 19. September 2020)

So kam es zum spannenden Finale mit dem dramatischen Ende. Und wie schon letzte Saison dreimal gegen Alligator Malans entschieden die Zuger eine Partie in der Verlängerung mit 6:5.