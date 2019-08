Zug: Velofahrer bei Kollision verletzt In der Stadt Zug ist es zu einem Zusammenstoss zwischen zwei Velofahrern gekommen. Einer von ihnen wurde verletzt, die zweite Beteiligte entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

(rh/pd) Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen, 26. August, kurz vor 8.45 Uhr, direkt vor dem Kaufmännischen Bildungszentrum Zug an der Aabachstrasse. Um einem Hindernis auszuweichen schwenkte ein 66-jähriger Velofahrer nach links aus, wie die Zuger Polizei mitteilt. Dabei prallte er in eine junge Zweiradlenkerin, die im Begriff war, an ihm vorbeizufahren. Nach dem Zusammenprall kam es zwischen den beiden Beteiligten zu einem kurzen Gespräch.

Anschliessend entfernte sich die junge Frau von der Unfallstelle. Der 66-jährige Mann musste verletzt ins Spital eingeliefert werden. Wer Angaben zur Velofahrerin machen kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (Telefon 041 728 41 41). Gesucht wird insbesondere die am Unfall beteiligte Zweiradlenkerin. Sie wird aufgefordert, sich von sich aus zu melden.