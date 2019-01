Zug: Velofahrerin erheblich verletzt Beim Abbiegen ist es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad ge-kommen. Die Zweiradlenkerin wurde dabei erheblich verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Meldung der Zuger Polizei am Freitag, 4. Januar 2019, in Oberwil bei Zug, kurz vor 12 Uhr. Eine 21-jährige Neulenkerin wollte von der Widenstrasse kommend links in die Mülimatt einbiegen. Dabei übersah sie eine 59-jährige Velofahrerin, worauf es zu einer Kollision kam. Die Zweiradlenkerin verletzte sich dabei erheblich. Sie wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. (haz/pd)