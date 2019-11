Zug: Veloverleih an Gruppen wird im kommenden Jahr weitergeführt

Der Verein für Arbeitsmarktmassnahmen des Kantons Zug (VAM) hat das Angebot des gratis Veloverleihs dem veränderten Mobilitätsbedürfnis entsprechend angepasst. In der Saison 2019 erfolgte der Verleih direkt ab der Halle 44 in Baar an Gruppen. Die Erfahrungen waren durchwegs positiv.