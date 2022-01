Zug Wechsel in der Leitung des Zuger Kantonsspitals Anett Neubert übernimmt von Maggie Rindlisbacher die Gesamtleitung Pflege/Therapien im Kantonsspital. Maggie Rindlisbacher hat sich beruflich neu orientiert und das Spital Ende 2021 verlassen.

Maggie Rindlisbacher. Bild: PD

Maggie Rindlisbacher hat den Bereich Pflege/Therapien über 11 Jahre mit grossem Fachwissen und sehr viel persönlichem Engagement geführt, wie aus einer Medienmitteilung des Zuger Kantonsspitals hervorgeht. Der Verwaltungsrat und die Spitalleitung danken ihr für den langjährigen Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Die Nachfolge von Maggie Rindlisbacher hat Anett Neubert angetreten.

Anett Neubert. Bild: PD

Anett Neubert wurde vom Verwaltungsrat im Januar 2021 zur neuen Gesamtleiterin Pflege/Therapien und zum Mitglied der Spitalleitung des Zuger Kantonsspitals gewählt. Sie hatte ihre Stelle bereits im August 2021 angetreten und teilte sich das Amt bis zur Stabübergabe Ende Oktober 2021 mit Maggie Rindlisbacher. Während über 18 Jahren war Anett Neubert im Stadtspital Triemli in Zürich tätig, zwölf davon in der Intensivpflege. Sie verfügt über langjährige Führungserfahrung und ein grosses fachliches und praktisches Wissen in der professionellen Pflege. Vor ihrem Stellenantritt im Zuger Kantonsspital war sie als Leiterin Pflege Spezialgebiete Waid und Triemli für die organisatorische, personelle und fachliche Führung von rund 500 Mitarbeitenden verantwortlich.

Unterstützt in der Gesamtleitung Pflege/Therapien wird Anett Neubert seit Anfang Januar 2022 durch ihre Stellvertreterin Susanne Füeg. Sie hat ebenfalls ein grosses Fachwissen und eine langjährige Führungserfahrung in der Pflege sowie in der Organisation und Weiterentwicklung. Auch Susanne Füeg war vor ihrem Stellenantritt im Zuger Kantonsspital während über 20 Jahren im Stadtspital Triemli in Zürich tätig. (haz)