Kanton Zug Wegen Blitzeinschlag: In Cham stand die Kirchenuhr mehrere Tage still Seit Freitagabend funktioniert die Turmuhr der katholischen Kirche St. Jakob nicht mehr – Ursache ist ein Gewitter. Die Reparatur-Experten sind aber bereits aktiv.

Nanu? Ist Cham etwa in der Zeit stehen geblieben? Oder handelt es sich gar um eine Stromsparmassnahme? Die Zeiger an der prominenten Kirche St. Jakob in Cham bewegten sich auf jeden Fall während mehrerer Tage nicht mehr. Der Grund ist allerdings wesentlich simpler: Der Blitz hat eingeschlagen.

Schuld an der stillstehenden Kirchturmuhr sind Petrus und das Unwetter vom Freitagabend, wie Monika Rebhan Blättler, Geschäftsstellenleiterin der katholischen Kirchgemeinde Cham-Hünenberg, auf Anfrage bestätigt. Um halb sechs Uhr schlug der Blitz im Kirchturm ein, weshalb die Zeiger auf dieser Position verharrten, wie folgendes Bild vom Dienstagmorgen um 7.50 Uhr zeigt:

Am Dienstagmorgen um 7.50 Uhr zeigt die Kirchenuhr 5.30 Uhr an. Bild: Zoe Gwerder (Cham, 9. 5. 2023)

Seit Dienstag sind die Techniker aber an der Reparatur dran, wie Benno Hotz, Sakristan der Kirche St. Jakob am Dienstagnachmittag bestätigt: «Die Reparaturarbeiten sind aktuell im Gang.» Tatsächlich, kurz vor 14 Uhr zeigt die Kirchenuhr 11.15 Uhr an. Zwar noch nicht die ganz richtige Zeit, aber die Zeiger bewegen sich immerhin wieder. Im Verlauf des Dienstags sollten die Reparaturen abgeschlossen sein. Und die Chamerinnen und Chamer dürften wieder wie gewohnt die Zeit von ihrem Kirchturm ablesen können.

Seit Dienstagnachmittag laufen die Zeiger wieder – auch wenn am Nachmittag die Zeit zuerst noch nicht ganz stimmt. Bild: Kristina Gysi (Cham, 9. 5. 2023)

Nicht das erste Mal

Ein Blitzeinschlag, der die Uhr stillstehen lässt? Manche Leserinnen und Leser mögen hier ein Déjà-vu-Erlebnis haben. Tatsächlich: Ein Blick ins Archiv zeigt, dass die Chamer Kirchenuhr bereits vor sechs Jahren einmal wegen eines Blitzschlags stillstand.

Immerhin, trotz der Störung der Uhr mussten die Chamerinnen und Chamer in den vergangenen Tagen nicht auf die Glockenschläge verzichten. Der Grund: Die Glocken funktionieren über ein autonomes System – unabhängig von der Kirchturmuhr.