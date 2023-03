Zug Wegen Komplikationen: 5G-Veranstaltung im Alterszentrum Neustadt abgesagt Der Oberägerer Verein 5Gfrei wollte eine Veranstaltung zum Thema 5G im Metalli abhalten. Nun hat das Zuger Alterszentrum Neustadt, wo der Anlass hätte stattfinden sollen, den Verein wieder ausgeladen.

Der Verein 5Gfrei plante am 16. März eine «Bürgerversammlung» zum Thema «Mobilfunk 5G am Metalli - jetzt handeln» im Alterszentrum Neustadt in Zug. Nun ist der Anlass gemäss dem Newsportal Zentralplus abgesagt worden. Auf telefonische Anfrage habe das Alterszentrum dem Portal mitgeteilt, dass man die Veranstalter wieder ausgeladen habe. Es hätten sich Komplikationen ergeben.

Der Verein 5Gfrei ist bekannt dafür, den Bau von 5G-Antennen im Kanton Zug zu blockieren. Seit 2020 hat die Vereinigung 37-mal gegen Antennen im Kanton Zug Einsprache erhoben. Der Vereinspräsident bewegt sich ausserdem in verschwörungstheoretischen Kreisen. (tos)