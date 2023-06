Stadt Zug wird zur Festhütte: Alles zum grossen Seefest in der Übersicht Essen, trinken, feiern: Auf der Seepromenade ist am Samstag mächtig was los. Mit diesen Antworten auf die wichtigsten Fragen behalten Sie am Seefest Zug die Übersicht.

Am Samstag, 1. Juli. Los geht es offiziell um 16 Uhr, dann starten die Verpflegungsstände mit dem Ausschank. Offizielles Ende des Programmpunkts ist um 00.20 Uhr, nach der Wassershow «Zug Magic».

«Zug Magic». So heisst die neue Show, welche im Sommer bei der Seepromenade in der Stadt Zug jeden Abend kostenlos gezeigt wird und am Seefest Premiere feiert. Die Shows sind am Seefest um 22 Uhr sowie um Mitternacht zu sehen.

Livemusik gibt es auf der Rössliwiese, dem Landsgemeindeplatz und dem Gärbiplatz.

Rössliwiese : bluesig, jazzig, rockig und groovig startet das Musikprogramm mit dem Schweizer Singer- und Songwriter Peter Finc (von 18.30 bis 20 Uhr). Danach tritt Caroline Breitler (20-22 Uhr) auf. Die Zuger Sängerin veröffentlichte im vergangenen Herbst ihr neues Hardrock-Album «The Guide Within» und landete damit auf Platz 14 in den Albumcharts. Zum Abschluss spielen Kobe and the beef auf der Rössliwiese. Die Band besteht aus dem Songwriter, Gitarrist und Frontmann Jakob Behler sowie aus Matteo Baggenstos am Schlagzeug, Jona Büeler am Bass und Tim Schmid an der Gitarre.

: bluesig, jazzig, rockig und groovig startet das Musikprogramm mit dem Schweizer Singer- und Songwriter (von 18.30 bis 20 Uhr). Danach tritt (20-22 Uhr) auf. Die Zuger Sängerin veröffentlichte im vergangenen Herbst ihr neues Hardrock-Album «The Guide Within» und landete damit auf Platz 14 in den Albumcharts. Zum Abschluss spielen auf der Rössliwiese. Die Band besteht aus dem Songwriter, Gitarrist und Frontmann Jakob Behler sowie aus Matteo Baggenstos am Schlagzeug, Jona Büeler am Bass und Tim Schmid an der Gitarre. Landsgemeindeplatz : Den Auftakt macht Martin Flückiger alias Count Vlad . Er interpretiert Tom Waits, Johnny Cash oder Céline Dion neu (18.30-20 Uhr). Ab 20 Uhr tritt Veronica Fusaro auf. Die 26-Jährige aus Thun nahm vor neun Jahren bei «The Voice of Switzerland» teil. Zum Abschluss tritt Ad-Rian & The Rise mit ihrem neuen Album «Out of the Ashes» auf der Bühne auf.

: Den Auftakt macht Martin Flückiger alias . Er interpretiert Tom Waits, Johnny Cash oder Céline Dion neu (18.30-20 Uhr). Ab 20 Uhr tritt Veronica Fusaro auf. Die 26-Jährige aus Thun nahm vor neun Jahren bei «The Voice of Switzerland» teil. Zum Abschluss tritt Ad-Rian & The Rise mit ihrem neuen Album «Out of the Ashes» auf der Bühne auf. Gärbiplatz: DJ Flaver spielt die Party-Klassiker und Hits der vergangenen Jahrzehnte sowie aktuelles Hits.

Mit den Zügen regulär nach Fahrplan. Zudem verkehren Extrabusse:

N1 : 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – 02.06 Uhr ab Postplatz – 02.07 Uhr ab Burgbach – Allenwinden – Unterägeri – Oberägeri

: 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – 02.06 Uhr ab Postplatz – 02.07 Uhr ab Burgbach – Allenwinden – Unterägeri – Oberägeri N2 : 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – Inwil – Baar, Oberdorf – Neuheim – Menzingen

: 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – Inwil – Baar, Oberdorf – Neuheim – Menzingen N4 : 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – Steinhausen – Cham, Neudorf – Hagendorn – Pfad

: 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – Steinhausen – Cham, Neudorf – Hagendorn – Pfad N5 : 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – 02.06 Uhr ab Postplatz – 02.07 Uhr ab Kolinplatz – Oberwil – Walchwil

: 02.04 Uhr ab Zug, Bahnhofplatz – 02.06 Uhr ab Postplatz – 02.07 Uhr ab Kolinplatz – Oberwil – Walchwil N6: 02.04 ab Zug, Bahnhofplatz – Cham, Gde. Haus – Hünenberg, Dorf – Sins Bahnhof – Muri AG – Mühlau Dorf

Der Samstag beginnt bewölkt, stellenweise ist es noch nass. Tagsüber zeigt sich ein Gemisch aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Die Temperaturen bewegen sich um 23 Grad.

Gute Stimmung und viele Besucherinnen und Besucher: Seefest in Zug. Bild: Christian H. Hildebrand (23. 6. 2018)

Nein. Der Veranstalter Zug Sports verzichtet auf eine Flugshow sowie ein Feuerwerk.