Zug WWZ-CEO Esther Denzler verlässt das Unternehmen per sofort Der WWZ-Verwaltungsrat hat die Nachfolge Denzlers an der Spitze des Unternehmens bereits bestimmt.

Esther Denzler, die die WWZ-Gruppe während eineinhalb Jahren als CEO geführt hat, verlässt das Unternehmen per sofort. Dies geht aus einer Mitteilung von WWZ hervor. Die Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. Dazu geführt hätten «unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Unternehmensführung», heisst es in der Mitteilung.

Auf Nachfrage erläutert die WWZ-Medienstelle: «Wie in solchen Positionen üblich, erfolgt eine ordentliche Freistellung von Frau Denzler unter Einhaltung aller vertragsrechtlichen Bestimmungen. Abgangsentschädigungen sind bei WWZ nicht vorgesehen.»

Andreas Ronchetti, neuer WWZ-CEO. Bild: zvg

Bereits hat der Verwaltungsrat einen neuen CEO gewählt. Es handelt sich um den WWZ-Finanzchef (CFO) Andreas Ronchetti. Er ist seit 2019 CFO von WWZ. Ronchetti übernimmt die neue Funktion per sofort.

Nicht der erste abrupte Abgang

Der Abgang bei WWZ ist nicht Denzlers erster wegen unterschiedlicher Vorstellungen zwischen ihr und Unternehmensleitungen. Ende August 2018 verliess Esther Denzler, damals Leiterin Geschäftsbereich Energie und Mitglied der Geschäftsleitung, die CKW in gegenseitigem Einvernehmen, wie die Unternehmung damals mitteilte. «Es gab unterschiedliche Vorstellungen, wie die Strategie der CKW konkret umzusetzen sei», erklärte ein Sprecher damals den Grund für die Trennung.

Esther Denzler spricht an der Abschlussfeier der WMS Zug. Bild: Jakob Ineichen (Zug 30.6.2023)

Auch die Worte, mit denen CKW und WWZ die Leistungen Denzlers würdigen, sind sich sehr ähnlich. So schrieb die CKW 2018: «Esther Denzler hat die Entwicklung der CKW und speziell jene des Geschäftsbereichs Energie seit Ende 2011 mit grossem Engagement mitgeprägt.»

Und WWZ schreibt: «Esther Denzler hat als CEO der WWZ-Gruppe in den letzten eineinhalb Jahren die konsequente Fokussierung auf die Nachhaltigkeit, aber auch die Verbesserung von internen Prozessen und Systemen mit grossem Engagement vorangetrieben.»

Esther Denzler habe die Führung der WWZ-Gruppe in einem «ausserordentlich anspruchsvollen Moment» übernommen, schreibt WWZ. «Vor diesem Hintergrund gelang es ihr, eine tragfähige Zukunftsstrategie zu entwickeln, dies bei gleichzeitiger stabiler Weiterführung des operativen Geschäftes. Dafür dankt der Verwaltungsrat Esther Denzler ausdrücklich.» Und die Medienstelle der WWZ schreibt dazu: «Esther Denzler wird sich Zeit für eine persönliche Neuorientierung nehmen.»