Zug / Zentralschweiz Heinz Tännler ist neuer Präsident der Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz Der Zuger Regierungsrat tritt damit die Nachfolge von Urs Janett an.

Heinz Tännler. Bild: PD

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler wurde von der Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz (ZFDK) zu deren neuen Präsidenten gewählt, nachdem der Urner Finanzdirektor und Landamman Urs Janett das Amt turnusgemäss abgegeben hat. Dies schreibt die ZFDK in einer Mitteilung. Regierungsrat Heinz Tännler übernimmt das Präsidium per 1. Januar 2023.

Landammann Urs Janett übte die Funktion seit Mai 2019 aus. In seine Präsidialzeit fielen wichtige finanzpolitische Geschäfte, wie die Steuerreform und AHV-Finanzierung, die OECD-Mindeststeuer und die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Für Heinz Tännler geht es als neuer Präsident der ZFDK laut Mitteilung darum, die Interessen der Zentralschweiz in kommenden Geschäften konsequent zu vertreten. Als Präsident der ZFDK will Regierungsrat Heinz Tännler dazu beitragen, dass die Zentralschweiz im Speziellen, aber auch die Schweiz im Allgemeinen ein attraktiver Standort für Unternehmen bleibt. (fae)