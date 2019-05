Zuger ALG nominiert Kandidaten für zwei weitere Nationalratslisten Die Zuger Alternativen – die Grünen schreiten mit zwei zusätzlichen Listen in Richtung Wahlherbst. Das Ziel der Partei: Sie will einen links-grünen Sitz aus Zug im Nationalrat.

Von links: Anastas Odermatt, Rita Hofer, Paul Iten, Stéphanie Vuichard, Trix Gubser und Tabea Zimmermann Gibson.

(mua/pd) Die Alternativen seien erfreut, dass sechs zusätzliche höchst kompetente Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen zugesagt haben, schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Mit diesen Listen ist der Grundstein für einen möglichen Sitzgewinn gelegt. Mit unseren Kandidierenden aus fast allen Gemeinden zeigen wir unsere starke Verankerung im Kanton Zug. Die grosse Arbeit folgt nun aber in den nächsten Monaten, gewonnen ist noch nichts», meint Parteipräsident Andreas Lustenberger in der Medienmitteilung.

Auf der Liste «Urban» kandidieren die Kantonsrätin und Ständeratskandidatin Tabea Zimmermann Gibson, der Steinhauser Kantonsrat und Fraktionschef Anastas Odermatt und die Zuger Kantonsrätin Stéphanie Vuichard. Auf der Liste «Landschaft» befindet sich die Kantonsrätin Rita Hofer aus Hünenberg, die Sozialarbeiterin Trix Gubser aus Unterägerin und der Oberägerer Gemeinderat Paul Iten.



«Die Alternative – die Grünen stehen für frischen Wind, den es in Bern dringend braucht», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Klimakrise verlange rasche und sinnvolle Lösungen, auf welche die grüne Bewegung seit Jahrzehnten hinarbeite. Die Partei ist sich sicher: «In Bern braucht es wieder ein Miteinander und ein Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit.»