Zuger Alternative-die Grünen schlägt Tabea Zimmermann Gibson für den Ständerat vor Der Vorstand der Alternative – die Grünen Kanton Zug hat an seiner letzten Sitzung einstimmig die Zugerin Tabea Zimmermann Gibson zur Nomination in den Ständerat empfohlen. Die Nominationsversammlung findet am Mittwoch 8. Mai statt.

Tabea Zimmermann Gibson will für den Ständerat kandidieren.

(mua/pd) Mit der Zusage von Tabea Zimmermann Gibson haben die Alternativen-die Grünen ihre Wunschkandidatin für den Ständerat gefunden, heisst es in einer aktuellen Medienmitteilung. Darin wird die Stadtzugerin Kantonsrätin als engagiert, solidarisch, nachhaltig beschrieben. Die 49-jährige Kantonsschullehrerin am Alpenquai Luzern ist in Zug aufgewachsen und lebt noch heute mit ihrem Mann und den Zwillingssöhnen in der Kolinstadt.



Tabea Zimmermann Gibson ist Kantonsrätin, Vizepräsidentin des GGR sowie Präsidentin der Kiss Genossenschaft Zug. Sie kenne damit sowohl den politischen Betrieb als auch die Herausforderungen für die Zuger Bevölkerung, schreibt die Partei weiter. Zimmermann Gibson führt in der Medienmitteilung aus: «Wir leben in einem dynamischen Kanton mit vielen innovativen Ideen. Ich möchte diesen Charakter von Zug nach Bern bringen und mich für tragfähige und nachhaltige Lösungen in den Bereichen Klimapolitik, Chancengleichheit und Demografie einsetzen.»



Aufgrund der aussergewöhnlichen Konstellation von drei ähnlich starken bürgerlichen Kandidaten und einer weiteren bürgerlichen Kandidatin ist mit einem zweiten Wahlgang zu rechnen, spekuliert die ALG in ihrer Medienmitteilung. Nur in diesem habe die Linke wegen des relativen Mehrs eine Chance. Sie habe deshalb ein Interesse mit mindestens zwei Kandidierenden das absolute Mehr zu erhöhen. Im wahrscheinlichen zweiten Wahlgang unterstützen die Alternativen jene linke Kandidatur, die mehr Stimmen gemacht habe, schreibt die Kantonalpartei.

Die offizielle Nominationsversammlung findet am Mittwoch, 8. Mai um 18.30 Uhr, im Siehbachsaal in Zug statt.