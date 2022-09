Vereine/Verbände Zuger Bürgerrat an Gedenkanlass Eine Delegation des Zuger Bürgerrats gedachte der Schlacht von Arbedo – gemeinsam mit Bundesrat Ignazio Cassis.

Delegation des Bürgerrats der Stadt Zug und der Gemeinderat von Arbedo-Castione mit Bundespräsident Ignazio Cassis. Bild: PD

Wer in der Stadt Zug die Fassadenmalerei auf der Nordseite des Restaurants Rathauskeller genau betrachtet, trifft auf die Beschriftung «Arbedo 1422». Die Malerei stellt dar, wie Johann Landtwing das Banner der Stadt Zug rettet, nachdem Peter Kolin und Johann Kolin am 30. Juni 1422 in der Schlacht von Arbedo gefallen sind. Eidgenossen kämpften gegen mailändische Truppen. Zwischen Zug und Arbedo, einer Gemeinde mit 5000 Bewohnern wenige Kilometer nördlich von Bellinzona gelegen, besteht also eine 600-jährige Verbindung. Auf Einladung des Gemeinderats von Arbedo-Castione nahm am 3. September eine Delegation des Bürgerrats der Stadt Zug an einem Gedenkanlass teil. Welche Bedeutung der Schlacht von Arbedo im Tessin beigemessen wird, zeigte sich an der Anwesenheit von Bundespräsident Ignazio Cassis, der Regierungsräte Norman Gobbi und Raffaele De Rosa sowie Vertretern von Kantonspolizei, Feuerwehr und Kirche.

Die Gäste wurden vom Gemeindepräsidenten Luigi Decarli begrüsst. Er zeigte sich in seiner Ansprache sichtlich stolz auf seine Gemeinde. Es bestünden beste Beziehungen zu den Nachbargemeinden, zu den in der Gemeinde Arbedo-Castione ansässigen Unternehmen und zum Kanton Tessin. Er hob unter anderem den Entscheid der SBB hervor, im Ortsteil Castione bis 2026 eine Unterhaltsanlage mit 360 Mitarbeitenden und 80 Lernenden zu bauen. In Bezug auf die Schlacht von Arbedo führte Decarli aus, dass heute diejenigen geehrt werden sollen, die damals gekämpft und ihr Leben gegeben hätten, um die Interessen unseres Volkes zu schützen. Ebenso gelte es all derjenigen zu gedenken, die in den nachfolgenden, epischen Schlachten gestorben seien und es ermöglicht hätten, dass wir heute ein würdiges Leben in einem Staat führen könnten, um den uns alle beneiden würden und der den neuen Generationen eine Zukunft sichere. Neben der Schlacht von Arbedo wurde auch die Fusion von Arbedo und Castione vor 202 Jahren gefeiert. Die Gemeinden schlossen sich am 27. April 1820 zusammen.

Das Buch über Josef Anton Schumacher vorgestellt

Eine weitere Verbindung zwischen Zug, dem Tessin und dem italienischen Sprachraum schuf der Historiker und Universitätsdozent Francesco Cerea. Auf seine Initiative und unter seiner Leitung wurde der Roman von Joseph Spillmann «Der schwarze Schumacher» ins Italienische übersetzt. Der Roman handelt vom Leben des Zugers Josef Anton Schumacher (1677–1735), genannt «Der schwarze Schumacher», der sich gegen die damals in Zug dominierende Familie Zurlauben stellte, 1731 zum Ammann aufstieg, aber bereits 1735 wegen Landesverrats verbannt wurde. Ein Schild an seinem Wohnhaus in der Zuger Altstadt weist heute noch auf ihn hin. Das Buch «Il nero Schumacher» wurde mit einem packenden Referat von Francesco Cerea im Beisein des Bundespräsidenten feierlich vorgestellt.

Auf dem Festgelände des dreitägigen Anlasses wurde der Bevölkerung und den Gästen ein Mittagessen offeriert. In seiner anschliessenden Rede erinnerte Bundespräsident Cassis daran, dass die Berge in der Zeit der Schlacht von Arbedo ein Hindernis dargestellt hätten. Heute seien sie die Verbindung zwischen der italienischen Schweiz und dem Rest des Landes sowie zwischen der Schweiz und dem Rest Europas. Wir verstünden das Wort «Kampf» heute – zum Glück – im übertragenen Sinne als «lebendiger Gegensatz unterschiedlicher Meinungen». «Wir verteidigten die Vielfalt an Sprachen, Kulturen und Meinungen, die unser Land gestern und heute prägten. Dafür brauche man keine Waffen.» Heute gedenke man der Hunderten von Soldaten beider Seiten, die während der Schlacht ihr Leben verloren hätten. Dies sei auch eine Gelegenheit, die alten Verbindungen zwischen Zug und Arbedo wiederzuentdecken.

Schauspieler spielen die Schlacht nach

Bürgerpräsidentin Judith Müller betonte in ihrer Ansprache, dass das Tessin so vielfältig wie die Schweiz selber sei. Neben den bekannten touristischen Zentren zeichne sich das Tessin durch die einfache Schönheit der Berge und Täler im Norden aus. Schweizerinnen und Schweizer seien verschieden und doch verbinde sie vieles. Während vor 600 Jahren die Eidgenossen in kriegerischer Mission bei Arbedo gegen den Angriff mailändischer Truppen zu Hilfe geeilt seien, sei die Zuger Delegation heute in friedlicher Absicht ins Tessin gereist.

Nach den Ansprachen wurde die Schlacht von Arbedo nachgestellt. Dabei kamen, mit Erläuterungen durch einen Sprecher, eine Vielzahl von Kriegern in historischer Kleidung und auch Pferde zum Einsatz. Die Schlacht vor 600 Jahren ging verloren. Von den 2500 in starker Unterzahl kämpfenden Eidgenossen starben 500 auf dem Schlachtfeld, so auch der Zuger Landammann Peter Kolin.

Für den Bürgerrat der Stadt Zug: Stefan Bayer