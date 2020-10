Zuger Chornacht wird wegen Corona aufs Jahr 2022 verschoben Der organisierende Verein hat sich für den sicheren Weg entschieden und den Grossanlass um ein Jahr nach hinten verschoben.

Eine Impression der letzten Zuger Chornacht. Bild: Roger Zbinden (Zug, 15. September 2018)

(rh) Eine Chornacht wie 2018 – mit über 900 Sängerinnen und Sängern und einem Publikum von mehreren tausend Menschen, die unbeschwert durch die Strassen ziehen – ist wohl noch lange nicht vorstellbar. Deshalb haben die Mitgliederchöre des Vereins auf Antrag des Vorstands entschieden, diesen Grossanlass, der für den September 2021 geplant gewesen war, zu verschieben. Dies schreibt der Verein in einer Medienmitteilung.

Die nächste Zuger Chornacht findet statt am 10. September 2022. Eigentlich stand beim Vorstand für Anfang September die grosse Arbeit der konkreten Programmplanung an. 39 Chöre aus dem Kanton Zug, mehr als bei der ersten Ausgabe und darunter zahlreiche Neulinge, hatten sich mit einem Beitrag angemeldet. Diese positive Rückmeldung hat die Organisatoren sehr gefreut.

Aber sie machten auch nachdrücklich auf das Problem aufmerksam: «Es scheint uns unrealistisch, dass die Entwicklungen in der Bekämpfung der Pandemie so schnell zu Lösungen führen, dass sich eine Chornacht unter normalen Bedingungen durchführen lässt», wird Präsident Andreas Wepler in der Mitteilung zitiert. Chorgesang bedeutet immer Nähe, und Singen auf Abstand liesse sich für rund 1000 Singende schon rein logistisch nicht organisieren. Ausserdem wolle man vermeiden, dass unter diesen Bedingungen das Publikum den Anlass womöglich gar nicht besuchen kann oder möchte.

Erschwerte Probebedingungen

Ein anderer Grund für die Verschiebung ist die Rücksicht auf die erschwerten Probebedingungen für Chöre: Mit den steigenden Zahlen geben viele Ensembles ihre Proben wieder auf, auch weil sie keine ausreichend grossen Räumlichkeiten zur Verfügung haben, in denen sie mit dem gebotenen Abstand proben können. Auf diese Weise dürfte es schwierig werden, überhaupt ein Programm für die Chornacht vorzubereiten.

Vorstand und OK blicken auf jeden Fall positiv in die Zukunft, wie der Präsident zusammenfasst: «Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und verschieben den Anlass um ein Jahr. Wir sind zuversichtlich, dass die Voraussetzungen für die Durchführung der Chornacht dann wieder besser sein werden.» Weitere Informationen und Anmeldung unter www.zugerchornacht.ch