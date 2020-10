Zuger Feuerwehr rückte mitten in der Nacht aus – ein Gartensitzplatz stand in Flammen Auf einem Gartensitzplatz ist zu später Stunde ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.

Der Brand auf einem Gartensitzplatz an der Fadenstrasse in der Stadt Zug. Bild: Zuger Polizei

(haz) In der Nacht auf Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 4 Uhr, ist laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden auf einem Gartensitzplatz eines Mehrfamilienhauses an der Fadenstrasse in der Stadt Zug ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten eine Tischgarnitur sowie ein Schrank.

Die Flammen konnten in der Folge rasch gelöscht werden. Dennoch wurden die Hausfassade sowie der obere Balkon in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch beträchtlich sein. Verletzt wurde niemand.

Die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Zuger Polizei

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Im Einsatz standen rund 15 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende der Zuger Polizei.