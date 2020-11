Zuger Finanzdirektor: «Der Bund muss den Härtefall-Topf aufstocken» Das Härtefallprogramm des Bundes wird durch die Zuger Regierung grundsätzlich begrüsst. Der Betrag von 200 Millionen Franken wird aber nicht reichen. Am Härtefallprogramm beteiligt sich auch der Kanton Zug.

Für unverschuldete Härtefälle soll es in der aktuellen Situation finanzielle Unterstützung geben. Bild: PD

Der Zuger Regierungsrat begrüsst das Härtefallprogramm des Bundes. In der Vernehmlassungsantwort an den Bund schreibt die Regierung, dass es richtig ist, «unverschuldeten Härtefällen in dieser Krisensituation finanzielle Unterstützung zu gewähren». Allerdings wurde das Programm durch den Bund noch vor der zweiten Coronawelle lanciert. Die Lage hat sich seit damals verändert. Deshalb, so die Regierung, werden die vom Bund vorgesehenen 200 Millionen Franken nicht reichen. Eine Erhöhung auf 800 Millionen Franken sei angezeigt. Der Bund sollte laut Auskunft von Zugs Finanzdirektor Heinz Tännler, nächste Woche entscheiden, «ob und in welchem Umfang er mehr Mittel einschiesst».

Was würde es nun für den Kanton Zug bedeuten, sollte der Bund dem Begehren folgen und die Einlage für die Härtefallmassnahmen erhöhen? Tatsächlich sollte der Bund mehr als die vorgesehenen 200 Millionen Franken in den Topf einschiessen, ist Heinz Tännler überzeugt. «Die Rahmenbedingungen und finanziellen Eckwerte wurden definiert, bevor die zweite Welle anrollte. Aufgrund der inzwischen verschärften Lage ist davon auszugehen, dass die total 400 Millionen Franken von Bund und Kantonen bei weitem nicht ausreichen werden.» Einzelne Kantone hätten signalisiert, dass sie schon bei einem Volumen von 200 Millionen Franken, die durch die Kantone zu finanzieren wären, Mühe bekunden. Es sei deshalb unbedingt nötig, dass der Bund seinen Beitrag massiv aufstockt. Wobei der Beitrag der Kantone – 200 Millionen Franken – gleich bleiben müsste. Schliesslich sei das Kreditausfallrisiko des Bundes begrenzt, ein allfällig erhöhtes Ausfallrisiko ginge gänzlich zu Lasten der Kantone.

Zug setzt sich beim eidgenössischen Finanzdepartement für Erhöhung ein

«Wir sind mit dem eidgenössischen Finanzdepartement in engem, ja fast täglichem Kontakt und setzen uns dafür ein, dass der Bund die Mittel aufstockt. Der Zuger Regierungsrat ist aber auch bereit, den kantonalen Betrag aufzustocken», führt Tännler aus. Die Finanzdirektion arbeite bereits jetzt mit Hochdruck daran, schnellstmöglich eine praktikable Umsetzungslösung präsentieren zu können. «Erklärtes Ziel ist es, dass wir am 1. Dezember bereit sind, obwohl die konkreten Bedingungen des Bundes noch nicht im Detail bekannt sind.»

Aufgrund des hohen Zeitdrucks und der erforderlichen Flexibilität könne es sich der Kanton Zug leider nicht leisten, sich breit mit anderen Kantonen zu koordinieren, «da solche Abstimmungen wertvolle Zeit kosten», führt der Finanzdirektor aus. Und:

«Gleichwohl tauschen wir uns natürlich über die Kantonsgrenzen hinaus aus, wobei wir uns jetzt für die Zuger Wirtschaft einsetzen.»

Ausfallrisiken sind schwierig einzuschätzen

Momentan sei es kaum möglich, abzuschätzen, wie hoch die Kreditausfallrisiken sein könnten. «Die bisherigen Kredite laufen noch. Deshalb und auch wegen der anderen Struktur können daraus keine Rückschlüsse auf das Ausfallrisiko gezogen werden», so Heinz Tännler. Momentan sei das Ganze sehr volatil. Das Finanzdepartement versuche aber, im Austausch mit Finanzierungsexperten entsprechende Einschätzungen vorzunehmen. Was sich eher schwierig gestaltet, verfüge doch niemand über Erfahrungen mit solchen Situationen.

Unterlagen bereits jetzt zusammenstellen (haz) Finanzdirektor Heinz Tännler rät potenziellen Gesuchstellern Folgendes bereits zusammenzustellen: «Wir werden von ihnen einen Finanzplan über die nächsten fünf Jahre und ebenso eine qualitative Einschätzung für die Zukunft im Sinne eines einfachen Businessplans benötigen. Mit den Vorbereitungsarbeiten dazu kann man bereits beginnen, falls das nicht schon geschehen ist.»

Dasselbe gelte für die Zahl der Gesuche, mit denen nun zu rechnen sei. Die Einschätzung sei schwierig und mit grosser Unsicherheit behaftet. «Ganz grob rechnen wir für den Kanton Zug mit rund 2000 Gesuchen.» Ebenso schwierig sei es, abzuschätzen, mit welchem Aufwand die Finanzdirektion zur Bearbeitung der Gesuche zu rechnen hat, vor allem da ein Beurteilungs- und Abwicklungsprozess erst im Entstehen sei.

«Eine erste grobe Schätzung beläuft sich etwa auf mehrere Stunden pro Gesuch. Noch ist offen, welche Prozessschritte intern und welche mit externer Unterstützung abgewickelt werden. Es wird aber Kosten im siebenstelligen Bereich verursachen»,

führt der Finanzdirektor weiter aus. Wie schnell allerdings mit einer Auszahlung von Härtefallbeiträgen gerechnet werden kann – das ist noch unsicher. Optimistisch zeigt sich diesbezüglich Heinz Tännler: «Wenn es uns gelingt, das Antragsformular per 1. Dezember aufzuschalten – wovon ich ausgehe – dann werden die Gesuchstellenden dieses ausfüllen und die Beilagen organisieren müssen. Wir denken, dass die Gesuche ab zweiter Dezemberwoche eintreffen. Dann könnten erste Zahlungen noch im Dezember 2020 fliessen, sicher aber im Januar 2021.»

Nun kommt es auf die Politik an

Erste Auszahlungen werden allerdings nur gemacht werden können, wenn im politischen Prozess alles nach Plan läuft. Der Bundesrat könne nicht einfach den Betrag für Härtefälle von sich aus mit einem neuen Kostenteiler erhöhen. Das müsse durchs Parlament, weil die Rechtsgrundlage fehlt. Entscheidet sich der Bund in einer ersten Runde jedoch, den Kostenteiler bei 200 Millionen jeweils für Bund und die Kantone zu belassen, so dürfte es etwas schneller gehen.